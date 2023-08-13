Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan haberde, karşı-navtex’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” sorumluluk alanında tek yetkili istasyon olan “Kıbrıs Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezindeki Kıbrıs Radyosu” tarafından yayımlandığı belirtildi.

“Kıbrıs Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yapılan açıklamada, “Abdülhamid Han” sondaj gemisi tarafından yapılan sondaj çalışmaları yanı sıra “Mihrimah”, “Aybüke” ve “Kutsi İlhan” isimli destek gemilerinin Rum Yönetiminin ilgili makamlarıyla koordine olmadığı ve bölgedeki denizciliğin güvenliği açısından tehlikeli olduğu iddiasına da yer verildi.