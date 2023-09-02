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Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu, Pazar ve Pazartesi günü uygulanacak özel güvenlik önlemleri çerçevesinde polisin “yüksek riskli konukları” taşıyan araçlara eşlik edileceğini, konvoyların geçişi sırasında bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini belirterek halktan, görev başındaki polislerin talimatlarına uymalarını istedi.

Haravgi’nin haberine göre, üçlü zirve , İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunan istan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katılımıyla Rum Başkanlık Sarayı’nda pazartesi günü yapılacak. Netanyahu, Pazar günü akşamüzeri Hristodulidis’le makamında (Rum Başkanlık Sarayı) görüşecek.

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