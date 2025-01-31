Politis’in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası’nın dün yayımlanan verileri, 2024’ün ilk yarısında kartla yapılan ödemelerin, nakit kullanılmadan yapılan tüm ödemelerin yüzde 73’üne ulaştığını, bu oranın 2023’ün aynı döneminin yüzde 0,8 üzerinde olduğunu gösterdi.

Yayımlanan veriler, toplam işlemlerin yüzde 15,7’sini oluşturan kredi transferlerinin, 2024’ün ilk yarısında yüzde 0,5 oranında arttığını, otomatik ödemelerin yüzde 0,9 azalarak yüzde 4,4 olduğunu ve elektronik banka kartı ile ödemelerin yüzde 0,7 artarak yüzde 3,7’ye ulaştığını gösteriyor.