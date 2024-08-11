Politis “Kıbrıslılar Savaşa Karışmaktan Korkuyor… Politis Hesabına RetailZoom Araştırması” başlıklı manşetinde RetailZoom isimli şirkete yaptırdığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını aktardı.

“European Society of Opinion and Market research” (ESOMAR), “European Research Federation” (EFAMRO) ve Rum Piyasa Anket ve Araştırma Şirketleri Birliği üyesi olduğu belirtilen RetailZoom’un, 6-8 Ağustos döneminde Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 2 bin 591 kişinin katılımıyla yapılan anketten 10 Rum’dan 9’unun bölgedeki krizden çok endişelendiği sonucu ortaya çıktı. Rumların endişeleri ülkenin bölgesel savaşa katılması, düzensiz göçmen akışının artması ve yeni bir ekonomik kriz üzerinde yoğunlaşıyor.

Hristodulidis hükümetinin Gazze’deki savaşla ilgili izlediği politikaya katılıp katılmadıkları sorusuna katılımcıların yüzde 44’ü “dengeli bir politika izliyoruz”, yüzde 19’u “bilmiyorum”, yüzde 25’i “Filistinlilere daha çok destek vermeliyiz” ve yüzde 12’si “İsrail’e daha çok destek vermeliyiz” görüşünü ortaya koydu.

Orta Doğu’daki kriz sizi ne kadar kaygılandırıyor? sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı “çok fazla”, yüzde 28’i “çok”, yüzde 8’i “orta”, yüzde 3’ü “biraz”, yüzde 1’i “hiç” cevabını verdi.

Bölgedeki bir savaşın Güney Kıbrıs’ı nasıl etkileyebileceği sorusuna ise yüzde 64 oranında “düzensiz göçmen ve mülteci akışında artış”, yüzde 59 oranında “ekonomik kriz”, yüzde 51 oranında “Kıbrıs’ın savaşa katılması riski”, yüzde 37 oranında “turizmde sorun”, yüzde 13 oranında “ülkenin jeopolitik öneminde artış”, yüzde 5 oranında “yeni yatırımların çekilmesi” cevabı verildi.

Araştırmaya katılanlara “en iyi yatırımcılar kim” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 31’i AB, yüzde 30’u “Ruslar ve Yahudiler”, yüzde 19’u “ABD”, yüzde 16’sı “Çin” ve yüzde 10’u “Almanya” cevabını verdi.

Son dönemde ülkeye yapılan yabancı yatırımlarından memnuniyet durumu sorulduğunda katılımcıların yüzde 38’i “orta”, yüzde 17’si “çok”, yüzde 17’si “az”, yüzde 17’si “hiç”, yüzde 4’ü “çok fazla” ve yüzde 7’si “bilmiyorum” cevabını verdi.