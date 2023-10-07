Rumlar bu çerçevede Bostancı sınır kapısına yürüyecek ve burada görevli Barış Gücü yetkililerine bir karar metni verecek.

Haravgi gösterinin organizatörü olan sözde “Omorfo (Güzelyurt) belediyesinin, Güzelyurt kökenli Rumlara yarınki etkinliğe kitlesel katılım çağrısı yaptığı açıklamasını aktardı.

Habere göre saat 09.00’da Güzelyurt kökenli ölenler anısına Ayiu Afksiviu kilisesinde “Omorfo Metropoliti” Neofitos yönetiminde düzenlenecek dini ayinle başlayacak olan etkinlik Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hirstodulidis’in de katılımıyla “Astromerit Kültür Merkezi”nde devam edecek.

Ardından Bostancı kara kapısına doğru yürüyüşe geçilecek ve burada görevli BM Barış Gücü yetkilisine karar metni verilecek.

AKEL, yarınki etkinliğe parti genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da katılacağını açıkladı.