Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, AKPM Rum delegasyonunun “Avrupa Konseyi Günleri” etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, AKPM Başkanı Kox’un, ziyaret davetini kabul ettiğini ve 6-7 Temmuz’da Adaya geleceğini açıkladı.

Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino’nun geçen Haziran’da Ada’da araştırma ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatan Dimitriu Fassino’nun raporu üzerine AKPM’nin, Maraş’la ilgili kararını görüşüp onaylayacağını, oylamanın yıl sonuna doğru yapılacağını söyledi. Annita Dimitriu, Maraş’ın açılmasıyla ilgili “Türk maharetlerini” anlatmak üzere meclis başkanları ve meclis dostluk grupları düzeyinde çok yönlü temaslarda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

AKPM Güney Kıbrıs delegasyonu başkanı Nikos Tornaridis şahsının ve delegasyonundaki bütün üyelerin AKPM’deki 46 ulusal meclis heyetlerine yeniden mektup göndererek konuyu bir kez daha izah etmek niyetinde olduklarını belirtti.

Delegasyon üyesi AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis, “Kıbrıs’ın dostu” diye nitelediği Kox’un yapacağı ziyaretin “meseleye bir kez daha vurgu yapmak için altın bir fırsat olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Delegasyon üyesi DİKO Milletvekili Hristiana Erotokritu delegasyon üyeleri arasındaki “çok iyi kimyaya” dikkat çekerek bu kimya ile AKPM çalışmaları çerçevesinde birçok “meydan okumalara ve tuzaklara” göğüs gerdiklerini anlattı.

EDEK’li delegasyon üyesi Kostis Eystathiu ise “küçük Kıbrıs parlamenter Türkiye ile diplomasiyi kullanarak başa çıkıyor, bunu Avrupa Konseyi’nde ve AKPM’de büyük bir başarı ile yapıyor” dedi.