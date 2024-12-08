Rejim karşıtı güçler Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor.

Suriye başkentinin ele geçirilmesinin ardından karmaşa yaşanıyor. Ülkenin kontrolü şu an Suriye Başbakanı'nda.

Peki eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad nerede? İşte Esad'ın nerede olabileceğine dair iddialar...

ESAD RUSYA'DA MI?

Reuters'a göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam Uluslararası Havaalanı'ndan bir uçağa bindi ve bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

Çöken rejimin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Esad'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Son raporlar, Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığını öne sürüyor ancak Suriye hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

RUS BASINI: ESAD VE AİLESİ MOSKOVA'DA

Rus Tass haber ajansı, Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini yazdı.

Kremlin'den bir kaynağa dayandırılan haberde Esad ve aile üyelerinin Moskova'ya geldi. Aynı kaynak, Rusya Federasyonu'nun Esad ve ailesine sığınma hakkı sağladığını söyledi.

Kaynağa göre Rusya Federasyonu, Suriye'de çözüme ilişkin müzakerelerin BM gözetiminde yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu düşünüyor.

"UÇAĞIN İZİ RADARDAN SİLİNDİ"

Ülkeden ayrıldığı öne sürülen Esad, hiçbir yerde bulunamadı.

Uluslararası basında Esad'ın ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceği yönünde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

RUSYA: ESAD SURİYE'Yİ TERK ETTİ, NEREYE GİTTİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile Esad'ın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.

Rusya'nın açıklamasına göre istifa eden ve nereye gittiğini belirtmeyen Esad, iktidarın barışçıl devri talimatı verdi.

Suriye toprağındaki Rus askeri üslerinin üst düzey alarma geçtiği belirtilen açıklamada, Moskova'nın alarmda olduğu vurgulandı.