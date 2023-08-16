Bunlar da ilginizi çekebilir

Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini de inceleyecek.

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Luna-25'in, Dünya'nın doğal uydusu Ay'ın yörüngesine girdiğine işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

NASA, Mars'ın daha hızlı dönmeye başladığını ve günlerinin kısaldığını açıkladı

NASA, Mars'ın daha hızlı dönmeye başladığını ve günlerinin kısaldığını açıkladı

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.