Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Zaharova, yaşanan gerilimin giderek arttığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Zaharova, "Bu durum, ABD ve İsrail'in sebepsiz yere İran'a silahla saldırması sonucu oluştu. Washington ve Tel Aviv, sorumsuzca ve pervasızca eylemlerde bulunarak, uluslararası ve insani hukuk ilkelerini ağır şekilde ihlal ediyor, bölgeyi kaotik uçuruma sürüklüyor. Uluslararası toplum bu durumu objektif bir şekilde değerlendirmekle yükümlü." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıları kınadıklarını söyleyen Zaharova, ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey askeri siyasi yetkililerinin "alçakça" öldürüldüğünün altını çizdi.

ABD'nin İran'da meşru yönetimi devirme niyetinde olduğuna işaret eden Zaharova, İran'a yönelik saldırganlığın, bölgesel ve küresel ekonomi ile bölgedeki ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünü paylaştı.

Mariya Zaharova, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların da ciddi radyolojik riskler oluşturduğunu belirtti.

Arap ülkelerindeki unsurların da saldırılara maruz kaldığını dikkati çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarafların saldırıları derhal sonlandırması gerekiyor. Şiddetin durdurulması için elinden gelen yapılmalı. Bu, İran'da ve bölgedeki diğer tüm ülkelerde siviller arasındaki kayıpların artmasına yol açıyor. Mevcut sorunları çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarının güvence altına alınması şartıyla siyasi diplomatik sürece dönülmesinden yanayız. İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok."

Sözcü Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

İran'daki Rus diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Uzmanlarımızın çalıştığı yurt dışındaki temsilciliklerimiz ve diğer sivil unsurlar için güvenlik garantisi talep ediyoruz. Washington ve Tel Aviv, uzmanlarımızın konumları konusunda resmen bilgilendirildi." görüşünü paylaştı.

"ABD, Fransa ve İngiltere nükleer silah yarışını kışkırtıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer cephaneliği büyütme ve Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararını değerlendiren Zaharova, bunun son derece istikrarsızlaştırıcı bir karar olduğunu belirtti.

Söz konusu kararın, Rusya'nın askeri planlamasında dikkate alınacağını söyleyen Zaharova, ABD, Fransa ve İngiltere'nin nükleer silah yarışını kışkırttığını vurguladı.

Zaharova, İsveç'in kendi topraklarında nükleer silah konuşlandırma yönündeki planlarına ilişkin ise "Bu, Avrupa'da stratejik istikrara hiçbir şekilde katkıda bulunmaz, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme ve kontrol rejimini baltalar. Stokholm'un bu yöndeki planları gerçekleştirmesi durumunda, bu kaçınılmaz olarak Rusya'nın nükleer caydırıcılık stratejisinde düzenlemelerin yapılmasını gerektirecek ve bunun İsveç için sonuçları olacak." diye konuştu.

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), daha önce, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönünde açıklama yaptığını anımsatan Zaharova, Londra ile Paris'in bunu reddettiğini kaydetti.

Zaharova, "Londra ile Paris, resmi kanallar üzerinden bu bilgiye tepki gösterdi. Bu yöndeki bilgilerin doğruluğunun reddedilmesini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilime de değinen Zaharova, İslamabad ile Kabil'e askeri güç kullanmaktan vazgeçme ve tüm sorunları diyalog aracılığıyla çözme çağrısında bulundu.