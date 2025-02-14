Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus insansız hava aracının (İHA) gece boyunca Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.

Zelenski, ilk değerlendirmelerin ardından saldırının sığınağa önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Ukrayna lideri, Rus İHA'sının saldırısında santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi. Saldırının yangına neden olduğunu ancak daha yangının söndürüldüğünü ifade etti.

Radyasyon seviyelerinin bu sabah itibarıyla artmadığını da belirtti.

Zelenski, Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.