Gladkov, Telegram kanalından Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin açıklamada bulundu. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik dün saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Bölgedeki Sobolevka köyüne 'Grad' çok namlulu roketatar füzeleri fırlatıldı. Maalesef 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Şebekino idari bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Burada son 24 saatte 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı. 

Gladkov, saldırılarda bazı binalar, gaz dağıtım ağı, su ve elektrik hattının hasar gördüğünü kaydetti. 

Rusya'nın Belgorod bölgesine zaman zaman saldırılar düzenleniyor. 

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Vyaçeslav Gladkov, dün, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırısında 2 kişinin öldüğünü bildirmişti. 

Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı. 