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Saldırılar nedeniyle geçici tahliye merkezinin kurulduğu bölgeye geçen hafta Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.

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Gladkov, saldırılarda bazı binalar, gaz dağıtım ağı, su ve elektrik hattının hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik dün saldırı düzenlediğini belirten Gladkov, "Bölgedeki Sobolevka köyüne 'Grad' çok namlulu roketatar füzeleri fırlatıldı. Maalesef 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Şebekino idari bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Burada son 24 saatte 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

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