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Patlamada hayatını kaybedenin, "Vladlen Tatarski" takma isimle bilinen Rus blogger Maksim Fomin olduğu belirtildi. Fomin, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini destekleyen görüntüler üretmesi ile biliniyor.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yetkilileri, patlamanın patlayıcı cihazla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg şehrindeki bir kafede patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

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