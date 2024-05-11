Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs, Moyka Nehri'ne düştü.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da kaza yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tamamladığını ve otobüsün nehirden çıkarıldığını duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı, otobüs şoförünün trafik ve araç kullanım kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

St. Petersburg Ulaştırma Komitesinin, nehre düşen otobüsün ait olduğu yolcu taşımacılık şirketini denetlemeye başladığı ifade edildi.