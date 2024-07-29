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Kotelnikovo istasyonu yakınlarındaki olay yerine acil durum helikopterleri sevk edildi.

Pazartesi, pazarı geçerek tarihin en sıcak günü oldu

Pazartesi, pazarı geçerek tarihin en sıcak günü oldu

Interfax haber ajansı, sekiz tren vagonunun raydan çıktığını ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin geldiğini aktardı. TASS haber ajansı ise, kaza sırasında trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Rus haber ajansları, Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesinde seyahat eden bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralanmış olabileceğini bildirdi.

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