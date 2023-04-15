Rusya'nın Ukrayna'nın Slovyansk şehrine yaptığı füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, enkaza dönen bir binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Liakh, saldırı sonucu enkaza dönen bir konuttan, gece bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Saldırıda ölenlerin sayısının 9'a çıktığını aktaran Liakh, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti.

Rus ordusunun, Slovyansk'a dün düzenlediği füze saldırıları sonucu 6 katlı konut ile çevredeki bazı konutlar ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı.