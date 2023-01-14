İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri, Dr. Fazıl Küçük’ün 39. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, minnet ve şükranla andığını söyleyerek, “Dr. Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmezdir’ dedi.

Sadıkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından ‘bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim’ diyen; ülkesine, milletine ve insanına olan bağlılığını her defasında gösteren, müstesna insan Liderimiz Doktor Fazıl Küçük’ü unutmadık, unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız.

O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadele ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluk kuşkusuz paha biçilmez. Lakin 'Türküm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem' sözleriyle de ne kadar millet sevdalısı olduğunu göstermiş, her türlü zorluklara da karşı koyarak kendisini Kıbrıs Türk Halkına adadığını gözler önüne sermiştir.

Kıbrıs Türk Halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan, Dr Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak biz Kıbrıslı Türkler için gurur verici ve vazgeçilmezdir.

Bu sebeptendir ki Kıbrıs Türk Halkı liderini asla unutmayacak. Bu vesileyle Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”