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Tohoku Safari Park, güvenlik önlemlerinin iyileştirileceği ileri bir tarihe kadar hizmetini durdurduğunu duyurdu.

Tohoku Safari Park Başkan Başkan Yardımcısı Kumakubo Noriçika'nın açıklamasına göre, güvenlik kamerası görüntülerinden, hayvan bakıcısına, bir aslanın saldırdığı saptandı.

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Ulusal basındaki habere göre Fukuşima eyaletinin Nihonmatsu bölgesindeki Tohoku Safari Park'ta aslan kafesinde bulunan hayvan bakıcısı Kato Keniçi'nin boynunda kanama tespit edildi.

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