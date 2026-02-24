Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında yeni Hastane Randevu Sistemi’nin (HRS) devreye alınacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, sistemin vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtilerek, bunun yalnızca teknik bir güncelleme değil; erişilebilirlik ve vatandaş memnuniyetini merkeze alan yapısal bir dönüşüm olduğu vurgulandı.

Geçiş sürecinin planlı ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için mart ayı başına kadar mevcut randevu sistemiyle hizmet sunulmaya devam edileceği kaydedildi.

2 Mart itibarıyla yeni sistemle birlikte vatandaşların randevularını telefon aracılığıyla alabileceği, online randevu sisteminin ise haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet vereceği ifade edildi.

Online randevu sistemine, e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle erişim sağlanacağı belirtilen açıklamada, sistemi kullanabilmek için e-Devlet şifresinin gerekli olduğu, henüz şifresi bulunmayan vatandaşların ise şifrelerini ilgili kaymakamlıklardan temin edebileceği bildirildi.

Açıklamada, geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm teknik ve idari ekiplerin yoğun ve titiz bir çalışma yürüttüğü ifade edilerek, oluşabilecek kısa süreli aksaklıklara karşı vatandaşların anlayışının önemine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı, hedeflerinin güçlü dijital altyapı ile desteklenen, hızlı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sistemini kalıcı hale getirmek olduğunu kaydetti.