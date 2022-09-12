1 Dakika içerisinde uykuya dalmanın yolları

Herkesi yoran ve bitmek bilmeyen bir koşturmanın içerisine sokan şehir hayatı, çalışma hayatıyla birleşince stres iki katına çıkıyor.

Çalışma hayatının getirdiği yorrgun ve stresli yaşama özel sorunlar eklenince, uykusuz geceler başlıyor.

Oysa kaliteli bir uyku çekmek ve gece uykusunu değerlendirmek çok önemli...

Kaliteli uyku zihninizi açar ve yaşadığınız sorunlardan uzaklaşmanızı sağlar.Güne zinde başlamanız için iyi bir yöntem oluşturur.

İş ve özel hayatınıza daha rahat ve kolay adapte olmanızın yolu yine kaliteli bir uykudan geçiyor.

Ancak bazı insanlar, uykuyu unutmuş durumda.. Yaşadıkları hayatım temposu ile sürekli düşünen ve gevce uyumayan binlerce insan, bunun çözümünü arıyor.

Gece kısa süre içerisinde uykuya dalmanın bazı yöntemleri var. Bu yöntemleri denemeden doktora başvurmayın.

Kendi içinizde çözeceğiniz sorunlar ve deneyeceğiniz alternatif yollar sayesinde, kaybettiğiniz uykuyu geri çağırabilirsiniz.

Peki, 1 dakika içerisinde nasıl, hangi yöntemlerle uykuya dalınır? İşte detaylar...

1 dakika içerisinde uykuya dalmanın 9 yolu

4 - 7 - 8 TEKNİĞİNİ DENEYİN

KOYUNLARI SAYIN

PARMAK MASAJI YAPIN

YATMADAN ÖNCE ŞEKERLİ BESİNLER TÜKETMEYİN

SAKİNLEŞTİRİCİ MÜZİKLER DİNLEYİN

SICAK BİR DUŞ ALIN

ODANIZIN HAVASINI DEĞİŞTİRİN

ODANIZI KARARTIN

KİTAP OKUYUN

Yukarıda yer alan uygulamaları yapmanıza rağmen uyku porblemleri yaşıyorsanız, bir uzmana başvurmanızda yarar olacaktır.

Yatak kaliteniz, bulunduğunuz ve çalıştığınız ortam uyku kalitenizi etkiler. Ancak hayatınızdaki baskılarla başa çıkamıyorsanız, bir uzmandan yardım almak işinizi kolaylaştırmaya fayda sağlar.

Bir uzman yardımından sonra daha rahat uymaya başlayabilirsiniz. Uzmana gitmenize rağmen, yukarıda yer alanları yapmayı ise ihmal etmeyin.