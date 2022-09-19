19 Eylül nöbetçi eczane listesi

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ECEGÜL ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 58 47
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
***
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
***
SONUÇ ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne
***
GÜVEN ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
***
ŞİFALI ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi), Gazimağusa
***
UMUT ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
19.09.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele