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23 yaşında tüm dişleri döküldü!

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı yüzünden henüz 23 yaşındayken ağzındaki tüm dişleri döküldü. Dünya çapında antibiyotiklerle birlikte bilinçsiz kullanımı en çok zarar veren ilaçlardan olan ağrı kesiciler konusunda uzmanlar sürekli uyarıda bulunuyor. Ağrı kesici bağımlısı olan 23 yaşındaki Caymi Studnicka, bilinçsiz ağrı kesici kullanmanın sonucunu acı bir şekilde yaşadı.

20 Mayıs 2022 Cuma 16:55
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23 yaşında tüm dişleri döküldü!

Dokuz yaşındayken ayak bileğini kıran ve bu sırada reçete edilen ağrı kesicileri kullanmaya başlamasından sonra bağımlılık oluşmaya başlayan Caymi Studnicka, bu yüzden henüz 23 yaşındayken tüm dişlerini kaybetti. 10 yıl boyunca ağrı kesici bağımlılığıyla yaşayan genç kadın, 18 yaşında rehabilitasyona girdi. Bağımlılığını yenmiş olsa da ağrı kesici bağımlılığı yüzünden büyük hasar gören dişleri çürüyerek dökülmeye başladı.

Genç kadının dişleri 2018 yılında dökülmeye başladı. Önce siyahlaşmaya sonra çürümeye ve sonunda dökülmeye başladı.

Ortaya çıkan siyah çürük lekelerinin ardından diş hekimi genç kadına, yaşadığı diş kaybının ağrı kesicilerden kaynaklandığını belirtti.

HAYATINA TAKMA DİŞLERLE DEVAM EDİYOR

Çocukken ağrıyla baş etme konusunda kendi acısını yönetmesine izin verilmediğini anlatan Studnicka, kırılgan kemikleri olduğunu ve yaşadığı ilk kırılmadan sonra, ağrı kesicileri almaya devam ettiğini anlattı.

15 yaşından bu yana her üç ila dört saate bir ağrı kesici almadan bir gününü bile geçiremediğini anlayan Studnicka, bağımlı olduğunu fark ettiğini belirtti. Yaşadığı süreçte almadığı zamanlarda şiddetli yoksunluk belirtileri gösteren genç kadın, bu bağımlılıktan kurtulmak için 18 yaşında rehabilitasyon merkezinde üç ay geçirdi.

GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİ

Bir yıl sonra ise sık sık yemek yiyememesine neden olan diş sorunları ortaya çıkmıştı. Bu durumda engellemek için yapacak hiçbir şey kalmadığını, ekmek yerken bir dişlerinin kırılmasına neden oluyordu. Bu nedenle çok fazla kilo vermeye başlayan genç kadın, aynı zamanda görünümünde de büyük bir değişimle karşılaşmaya başladı.

HASTANEDE YATTI

Tekrarlayan diş apseleri ise daha büyük ağrı sorunlarıyla karşılaşmasına neden oluyordu. Bu nedenle vücuduna almak zorunda kaldığı antibiyotikler nedeniyle bir ay boyunca da hastanede kalması gerekti.

Hayatını değiştirmek için ise yapabildiği tek şey takma dişlere dönmekti. Büyük bir çaba göstererek bu sürece başlayan genç kadın, çevresindekilerin de desteği ile birlikte yeni dişlerine dönüş yaptı. Üstelik sosyal medyadan da aldığı desteklerle birlikte artık daha iyi bir hayat yaşamayı umut ediyor.

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