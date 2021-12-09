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3'üncü dozunu da Sinovac yaptırana antikor uyarısı

Türkiye'de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3'üncü doz aşısını da Sinovac tercih edenlerin bağışıklığının daha erken sürede düştüğünü belirtti.

09 Aralık 2021 Perşembe 12:28
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3'üncü dozunu da Sinovac yaptırana antikor uyarısı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında, 3'üncü dozda da aynı Sinovac aşısını tercih edenlerin antikorlarında erken bir düşüş olduğu öne sürülüyor.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3'üncü dozu Sinovac olan kişilere 4'ncü doz aşı gerektiğini söyledi.

Ceyhan, Pfizer/BioNTech ve Sinovac aşısını karşılaştırarak, iki dozdan sonra 3'üncü dozda Sinovac aşısının tercih edilmesinin hata olduğunu belirtti.

Çin aşısıyla ilgili yapılmış bir araştırmayı paylaşan Dr. Ceyhan, 3'üncü doz aşıyı Sinovac olanları uyardı:

"Üçüncü dozunu Sinovac yaptıranlarda antikor erken düşüyor. Sinovac’ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virüs dolaşımı düşükse üçüncü dozda kullanılabilir. Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda üçüncü doz için risklidir."

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