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5 milyonda bir görülüyor!

Brezilya’da iki penisle doğan çocuk medyanın gündeminden düşmüyor. Beş milyonda bir görülen nadir durum yüzünden iki penisle doğan Brezilyalı çocuk, penislerden birinin alınması için ameliyat olacağı günü bekliyordu. Doktorlar, iki yaşında olan çocuğun boyut olarak daha küçük olan penisini ameliyatla almaya hazırlanıyordu. Ancak, annenin sözleri her şeyi değiştirdi.

21 Nisan 2022 Perşembe 11:24
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5 milyonda bir görülüyor!

Brezilya'da sağlık görevlileri iki penisle dünyaya gelen çocuğun, boyut olarak küçük olan penisini ameliyatla almaya hazırlanıyordu. İki penisi birbirine yapışık şekilde doğan çocuğun ameliyatı için Sao Paulo Federal Üniversitesi'ndeki doktorlar çocuğun annesinden aldıkları bilgi sonrası fikirlerini değiştirdiler.

Annesi çocuğunun idrarını sadece küçük olan penisten yaptığını söylemesinin ardından, doktorlar ameliyatın seyrini değiştirdi. Cerrahlar, çocuğun annesinin çocuğun sadece küçük olan penisten idrar yapabildiğini açıklamasının ardından diğerini kesmeye karar verdi.

Muayeneler, sol penisinin üretranın idrarın geçemeyeceği kadar dar olması nedeniyle düzgün çalışmadığını gösterdi. Brezilyalı çocuğun ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti.

ÇİFT PENİSLİLİK DURUMU NEDİR?

Diphallia, çift penislilik durumu tıpta erkek bir bebeğin iki penis ile doğması durumudur. Bu oldukça nadir rastlanan bir bozukluktur ve 1609 yılında Johannes Jacob Wecker tarafından ilk kaydedilişinden bu yana sadece 1000 kadar vakada gözlenmiştir. 5 milyonda bir görülür.

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