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ABD'den Covid-19 raporu

ABD istihbaratı coronavirüsün kökenine dair hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda virüsün kökeni konusu "yine" yanıtsız kaldı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 09:04
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ABD'den Covid-19 raporu
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ABD Ulusal İstihbarat Topluluğu'nun raporunda "doğal bir köken" ve laboratuvar sızıntısı gibi "makul" hipotezler olduğu vurgulandı. Ancak analistlerin hangisinin daha "olası olduğu" konusunda anlaşamadığı belirtildi.

Rapora göre, virüsün doğal kökenli olduğuna inananların ulaştıkları sonuca güvenleri az. Laboratuvar iddiası sonucuna ulaşanlarda ise güven "orta" derecede.

İstihbarat kurumları Covid-19'un "biyolojik silah olarak" geliştirilmediği konusundaysa hemfikir.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19Coronavirüs
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