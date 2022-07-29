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Aç karnına tüketin...

Mide bulantısı, mide ağrısı, sindirim sorunları ve halsizlik için doğal bir çözüm olan zencefili aç karnına tükettiğiniz zaman etkisini iki katına çıkarıyor. Uzmanlara göre aç karnına zencefil tüketmek güne başlamanın en sağlıklı yollarından biri. Mide bulantısı, mide ağrısı ve diğer sindirim sorunları için popüler bir çare olan zencefil, kan şekeri düzeylerini kontrol etmek, kalp sağlığını desteklemek ve bağışıklığı artırmak için yiyeceklere sayısız biçimde eklenebilir.

29 Temmuz 2022 Cuma 22:46
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Aç karnına tüketin...
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Zencefil, mutfaklarda bulunan popüler baharatlardan biridir. Suyunu sıkıp içebilir, zencefil çayı yapabilir, çorba ve yemeklere lezzet katması için ekleyebilirsiniz. Zencefilin bilinen faydalarından biri mide bulantısı ve mide ağrısına karşı etkisidir. Zencefil aynı zamanda kan şekeri seviyelerini kontrol etmek, kalp sağlığını desteklemek ve bağışıklığı artırmak için de kullanılabilir.

ENERJİ VERİR

Bütün gece uyuduktan sonra bile sabahları kendinizi yorgun ve uykulu hissediyor musunuz? O zaman sabahları biraz zencefile ihtiyacınız var demektir. Zencefil; kan dolaşımına yardımcı olur ve vücudunuzu tüm kötü toksinlerden arındırır. Kendinizi tazelenmiş ve yeniden şarj edilmiş hissedersiniz.

MİDE BULANTISINI KESER

Özellikle hamile kadınların yaşadığı sabah bulantılarının en etkili çözümlerinden biri zencefildir. Bulantı kesen ilaçların bir kısmının içeriğinde de zencefil bulunuyor. Zencefil, hazımsızlık veya diğer mide sorunlarını azaltmak için harikadır. Bu nedenle, mide bulantısını yatıştırmak için etkili bir şekilde çalışır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Zencefil suyu, kan şekerini düzenlediği için şeker hastaları için etkilidir. Zencefil, anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğundan kan şekerini kontrol altında tutar. Ayrıca, diyabet genellikle kalp sağlığını bozmaktan sorumludur. Zencefil de yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarını önlediğinden bu durumda işe yarar.

KAS VE ADET AĞRISINA İYİ GELİR

Zencefil, doğada iltihap önleyici olan paradol, gingerol ve shogaol içerir. Enflamasyon kas ağrılarına, eklem ağrılarına ve şişmeye neden olabilir; zencefil bu acıyı yatıştırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bu adet krampları ile baş etmede çok etkilidir. Kan uyarıcısı görevi görür ve adet sırasında bulantı, baş ağrısı ve mide ağrılarını hafifletir.

ZENCEFİL SUYU NASIL YAPILIR?

Çiğ zencefilin suyunu çıkarın ve biraz limon suyuyla karıştırın. Karabiber veya bal ekleyebilirsiniz. Diğer mide sorunlarının yanı sıra mide ekşimesi, asitlik, ishal, gaz çıkarma gibi yan etkileri önlemek için her seferinde kullanabilirsiniz. Çiğ zencefil suyu, sağlığınız için faydalı olan antioksidanlar ve anti-inflamatuar özelliklerle yüklüdür. Ayrıca çinko, fosfor, demir, C vitamini, B3 ve B6 vitamini, diyet lifi, protein içerir.

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