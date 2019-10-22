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Ağrı birkaç haftadan uzun süre devam ederse...

Meme ağrısı kadınlar arasında sık görülen bir şikayettir. Bu durum meme dokusunda hassasiyet, keskin yanma ağrısı veya gerginliği içerebilir. Ağrı sabit veya sadece ara sıra ortaya çıkabilir. Peki, Meme ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

22 Ekim 2019 Salı 10:39
Ağrı birkaç haftadan uzun süre devam ederse...

Meme ağrısı; birkaç haftadan uzun süre devam eder, göğsünüzün belirli bir bölgesinde oluşur, zamanla kötüye gidiyor gibi görünür ve günlük yaşamınıza müdahale eder. Ana semptomu meme ağrısı olan kadınlarda meme kanseri riski düşük olsa da mutlaka bir doktorun değerlendirmesi ve takibi önemlidir. Peki, Meme ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

MEME AĞRISI HAKKINDA

Göğüsler ergenlik döneminde östrojendeki bir artış nedeniyle gelişir. Adet döngüsü sırasında, çeşitli hormonlar bazı kadınlarda ağrı veya rahatsızlığa neden olabilecek meme dokusunda değişikliklere neden olur. Göğüsler genel olarak acıtmazken, ara sıra meme ağrısı sık görülür.

Mastalji olarak da adlandırılan meme ağrısı, kadınlar arasında yaygın bir durumdur. Ağrı genellikle döngüsel veya döngüsel olmayan olarak sınıflandırılır.

MEME AĞRISININ NEDENLERİ

Göğüs ağrısına çeşitli faktörler neden olabilir. En sık görülen nedenlerden ikisi hormon dalgalanmaları ve meme kistleridir.

Hormon dalgalanmaları

Bir kadının adet döngüsü, östrojen ve progesteronda hormon dalgalanmalarına neden olur. Bu iki hormon bir kadının göğüslerinin şiş, bezeli ve bazen de acı verici hissetmesine neden olabilir. Meme ağrısının hormon dalgalanmalarından kaynaklanması durumunda, ağrının, genellikle adet sürecinden iki ila üç gün önce kötüleştiğini fark edeceksiniz. Bazen ağrı, adet döngüsü boyunca devam eder.

Meme kistleri

Bir kadın yaşlandıkça, göğüsleri, evrim olarak bilinen değişimler yaşar. Bu, meme dokusunun yağ ile değiştirildiği zamandır. Bunun bir yan etkisi kistlerin ve daha fazla lifli dokunun gelişmesidir. Bunlar fibrokistik değişiklikler veya fibrokistik meme dokusu olarak bilinir.

Fibrokistik göğüsler her zaman ağrıya neden olmaz, ancak bazen yapabilirler. Bu değişiklikler genellikle endişe yaratmaz. Fibrokistik memeler bezelenebilir ve hassasiyeti artırabilir. Bu en sık memelerin üst ve dış kısımlarında görülür. Bezeler, adet döngünüz boyunca da büyüyebilir.

MEME AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Meme ağrısı için hastanelerin Genel Cerrahi (Hariciye) polikliniklerine/doktoruna başvurulması gerekir.

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AğrıHaberSağlık
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