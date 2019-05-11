Apandisi alınanların parkinsona yakalanma riski 3 kat artıyor

Daily Mail’in haberine göre, ABD’de Case Western Reserve Üniversitesi ve Cleveland Tıp Merkezi Üniversite Hastanelerinde görevli doktor Muhammed Z. Şerif’in liderliğinde yapılan araştırma, apandisin alınmasının, parkinson hastalığı riskini 3 kat arttırdığını ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde 62,2 milyon kişinin sağlık dosyaları incelendi.

Bunlardan apandisi alınan 488 bin 190 kişinin yüzde 0,92’sinin parkinson hastalığına yakalandığı, diğerlerinde ise bu oranın yüzde 0,29 olduğu görüldü.

Şerif, “Bu araştırma, apandis veya apandisin aldırılmasıyla parkinson hastalığı arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada, apandisin, hastalığın gelişiminde önemli rol oynayan “alfa sinüklein proteini”nin toplanma noktası olduğu bulgusu da elde edildi.

Alfa sinükleinin, parkinsonun erken evresinde sindirimin sisteminde rastlandığına işaret edilirken, nörondan nörona sıçrayabilen bu proteinin, sindirim sistemi yoluyla beyne ulaşabildiği belirtildi.

Alman bilim adamları 2003 yılında, ölen hastaların sindirimin sisteminde alfa sinüklein kümelenmelerini tespit etmiş ve parkinsonun beyinde değil sindirim kanalında başlıyor olabileceği önermesinde bulunmuşlardı.

Çalışmanın sonuçlarının 20 Mayıs’ta San Diego’da Sindirim Hastalığı Haftası’nda sunulacağı belirtildi.

Motor sistem hastalıkları grubuna yer alan ve dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybıyla ortaya çıkan parkinson hastalığında el, kol, bacak, çene ve yüzde titreme gibi belirtiler görülüyor.

AA