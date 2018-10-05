Apandist diye gittiği hastanede doğum yaptı

İrlanda'da yaşayan 18 yaşındaki Milaois Murphy, yaklaşık beş ay önce mutfakta iş yaparken bir anda sancılandı. Hissettiği sancıları apandisit sanan genç kız ne olduğunu anlamadan bir anda pantolonundan aşağıya bir şey gittiğini hissetti ve gördüğü şeye inanamadı.

26 haftalık hamile olan ve o güne kadar hamile olduğunu anlamayan Milaois Murphy, prematüre bir bebek dünyaya getirdi. Bebek yumruk büyüklüğünde ve 453 gram olarak doğdu. Doğumun hemen ardından ambulansla hastaneye götürülen bebek şu an gayet iyi durumda ve hatta 3 kilo 620 gram ağırlığında.

Genç anne doğum sonrası verdiği demeçte, tekmeleri hissettiğini ama hamile olduğunu düşünmediği için vücudunun bir şeye tepki verdiğini sandığını anlatmış. Hamilelik döneminde de halsiz olduğunu, midesinin bulandığını söyleyen Milaois Murphy, hiçbir belirtiyi hamileliğe yormamış…