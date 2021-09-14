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Araştırma: Göz bozukluğu olan kişilerde demans riski daha yüksek

İngiltere’de yapılan araştırmada, sarı nokta hastalığı, katarakt ve diyabet kaynaklı göz hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin demans geliştirme riskinin daha fazla olduğu belirtildi. 55-73 yaşları arasındaki 12 bin 364 yetişkin üzerinde yapılan çalışmada, en riskli grubun diyabet kaynaklı göz rahatsızlığı olan kişiler olduğu bildirildi.

14 Eylül 2021 Salı 13:21
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Araştırma: Göz bozukluğu olan kişilerde demans riski daha yüksek

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, göz hastalığı yaşayan kişilerin demans riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmada, İngiltere’de yaşayan 55-73 yaşları arasındaki 12 bin 364 yetişkinin verileri incelenirken, başta makula dejenerasyonu adı verilen sarı nokta hastalığı, katarakt ve diyabetle ilişkili göz hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin demans geliştirme riskinin daha fazla olduğu belirtildi.

2 BİN 300 VAKA BELGELENDİ

British Journal of Ophthalmology'de yayımlanan araştırmada, Çin'deki Guangdong Göz Enstitüsü'nden uluslararası uzmanların, 2 bin 300'den fazla demans vakasını göz sorunlarıyla ilişki olduğunu belgelediği aktarıldı.

Sağlık verilerini değerlendiren uzmanlar, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı olanlarda demans gelişme riskinin yüzde 26 daha fazla olduğunu vurguladı.

SARI NOKTA HASTALIĞI YÜZDE 26, KATARAKT YÜZDE 11

Kataraktı olanlarda yüzde 11, diyabetle ilişkili göz hastalığı olanlarda ise yüzde 61 daha yüksek demans riski olduğunu aktaran araştırmacılar, göz tansiyonunun ise demans ile ilişkili olmadığının altını çizdi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yayımlanan çalışmada, görme bozukluklarının, 2050 yılına kadar dünya çapında 130 milyondan fazla insanı etkileyeceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Göz BozukluğuDemans
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