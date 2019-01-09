Aşırı güvensizseniz ve şüpheciyseniz dikkat! İşte kurtulma yöntemi...

Paranoid bozukluk hastaları için aşırı güvensizlik ve şüphe bu hastalığı en iyi ifade eden iki kelimedir. Paranoyak kişilikleri olan insanlar başkalarına nadiren güvenir ve zararsız yorum ve davranışları kötü niyetli olarak yanlış anlama eğilimindedir. Ayrıca paranoyak kişilik bozukluğu olan insanlar nadiren tedaviyi başlatır ve sıklıkla vaktinden önce sonlandırırlar. İşte Paranoid bozukluk ile ilgili merak edilenler.. Paranoid bozukluk nedir, neden olur? Paranoid bozukluk belirtileri ve tedavisi…

PARANOİD BOZUKLUK NEDİR?

Kişilik kelimesi, kökleşmiş köklü davranış kalıplarını ve bireylerin kendilerini ve dünyalarını nasıl algıladıklarını, ilgili olduklarını ve düşündüklerini açıklar. Kişilik özellikleri, kişiliğin göze çarpan özellikleridir ve belirli kişilik özellikleri stilleri kişilerarası sorunlara neden olabilir, ancak mutlaka patolojik değildir. Kişilik bozuklukları, bireyin kültürünün beklentilerinden belirgin bir şekilde sapan içsel deneyim ve davranış kalıplarıdır. İşlevsel veya içsel sıkıntıda önemli bir bozulmaya neden olması için sert, esnek ve uyumsuz olmalı ve yeterli ciddiyet göstermelidirler.

SANRI NEDİR?

Bir kişinin sağlam bir şekilde ısrar ettiğini kanıtlamadığına rağmen, doğru bir şekilde ısrar ettiğini gösteren tuhaf bir inançtır. Garip gözüken, ancak yaygın olarak kabul edilen kültürel inançlar, bir sanrı olmak için kriterlere uymuyor. En yaygın sanrı türlerinden ikisi, ihtişamlı sanrılar ya da baskı sanrılarıdır.

Kesin nedeni bilinmemektedir, ancak muhtemelen biyolojik ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonunu içerir. Şizofreni ve sanrısal bozuklukla yakın akrabaları olan kişilerde daha yaygın olması, iki hastalık arasında (ailede akabilir) genetik bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Ayrıca fiziksel veya duygusal travma dahil olmak üzere erken çocukluk deneyimlerinin gelişiminde rol oynadığına inanılmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Başkalarının taahhüdüne, sadakatine veya güvenilirliğine şüphe et, başkalarının onları sömürdüğünü veya aldattığına inanıyorum.

– Başkalarına güvenmek veya kişisel bilgileri ifşa etmek konusunda isteksizdir, çünkü bilgilerin kendilerine karşı kullanılmasından korkuyorlar.

– Affetmez ve kin tutun.

– Aşırı duyarlılar ve zayıf eleştiriler alıyorlar.

– Masum açıklamalarda veya başkalarının gündelik görünüşünde gizli anlamları okuyun.

– Karakterlerine, başkalarına görünmeyen saldırıları algılamak; genellikle öfkeyle tepki verirler ve misilleme yapmak için hızlıdırlar.

– Sebepsiz olarak, eşlerinin veya sevgililerinin sadakatsizlik etmediğine dair sürekli şüpheleri var.

– Diğerleriyle ilişkilerinde genellikle soğuk ve uzak olurlar ve ihanete uğramamak için kontrol ve kıskanç hale gelebilirler.

-Sorunların veya çatışmaların içindeki rollerini her zaman haklı olduklarına inanmak suretiyle göremiyorum.

– Rahatlamakta zorluk çek.

-Düşman, inatçı ve tartışmacı.

– Başkalarının, özellikle de farklı kültürel gruplardan olanların olumsuz klişelerini geliştirme eğilimindedir.

PARANOİD BOZUKLUK TEDAVİSİ

Paranoid kişilik bozukluğu için kullanılan ilaçlar genellikle teşvik edilmez, çünkü sonuçta terapiden hastanın geri çekilmesine yol açabilecek yüksek bir şüphe duyusuna katkıda bulunabilirler. Bununla birlikte, bu semptomların normal işleyişini engellemeye başladığı ciddi anksiyete veya sanrılar gibi hastalığın spesifik koşullarının tedavisi için önerilmektedir. Diazepam gibi bir anti-anksiyete edici ajan, müşterinin normal günlük işleyişine müdahale etmeye başladığı yerde ciddi anksiyete veya ajitasyona maruz kalması durumunda reçete etmek için uygundur. Bir hasta ciddi bir ajitasyona veya yanıltıcı düşünceye dönüşürse, başkalarına zarar verebilir veya başkalarına zarar verebilirse, tioridazin veya haloperidol gibi bir anti-psikotik ilaç uygun olabilir. Kesin koşullar için reçete edilen ilaçlar mümkün olan en kısa süre için kullanılmalıdır.