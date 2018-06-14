Terleme tedavisinde birden fazla yöntemin kullanılabildiğini kaydeden Dr. Çinik, “Bunlardan ilki ilaç tedavisidir. Özellikle koltuk altı terlemelerinde ilk olarak ilaç tedavisi akla gelmektedir. İlaç tedavilerinde amaç sıkıştırma etkisi ile ter kanallarının ağzını kapamak ve ter atımını engellemektedir. Bir diğer tedavi yöntemi ise iyonoforez yöntemidir. Bu yöntemle elektrik akımı verilerek elektrik akımının oluşturduğu iyonların ter kanallarını kapatması sağlanır. Seanslarla uygulanan bu tedavi yönteminde her seans yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Bir diğer ve en son düşünülen tedavi yöntemi ise cerrahi yöntemdir. Cerrahi yöntem ile terlemeye neden olan sinirler kesilerek çıkarılır. Kalıcı ve geri dönüşü olmayan bu cerrahi tedavi işlemi son olarak düşünülmektedir. Diğer tedavilerde sonuç alınmamışsa cerrahi işlem düşünülebilir” açıklamalarında bulundu.
Aşırı terleme problemine dikkat
Terleme hayatın akışında olan ve normal bir durum olduğunu belirten Dr. Emrah Çinik, aşırı terleme problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.
14 Haziran 2018 Perşembe 16:11