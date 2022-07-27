Asla tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

Bazı yemekler hazırlandıktan hemen sonra yenmelidir. Tekrar ısıtmak için buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak sağlığınıza zarar verebilir. Değişen lezzetlerine ek olarak, besinlerini kaybederler ve bazı durumlarda zehirli hale gelebilirler.

Artan yiyecekleri daha sonra tüketmek üzere buzdolabında saklamak mantıklı olabilir. Ancak, bu alışkanlık bazı durumlarda tehlikelidir. Isıtıldığında vücut için tehlikeli olabilecek yiyecekler vardır.

İşte karın ağrısı, sindirim raahtsızlıkları ve hatta gıda zehirlenmesinden kaçınmak için tekrar ısıtılmaması gereken 9 yiyecek.

Patates

Haşlanmış, püre yapılmış veya kızartılmış patatesi tekrar ısıtmanız önerilmez. Bu sebze besleyici özelliklerini kaybeder ve sindirimi bozabilir. Ayrıca patatesler buzdolabında saklanmazsa botulizme neden olabilecek bakterileri barındırabilir.

Yumurta

Yumurta protein açısından zengin bir besindir ve birçok farklı besin içerir. Ancak bir yumurtayı ikinci kez yüksek sıcaklıkta ısıtmak, yumurtaların bileşimini değiştirir ve vücut tarafından emilmelerini engeller. Bu nedenle sindirim yavaş ve zor olur ve karın ide ağrısı oluşur.

Mantar

Lif ve vitamin bakımından zengin olan mantarlar uygun şekilde saklanmadığında zarar görebilecek proteinler içerir. Bu nedenle, birkaç saat boyunca oda sıcaklığında kalan mantarları yeniden ısıtmak sindirim rahatsızlığına neden olabilir.

Pirinç

Pirinç, risk altındaki yiyeceklerden biridir. Bu gıda, Bacillus Cereus olarak bilinen bakterilerle kontamine olabilir. Bunlar ısıya dayanıklı değildir. Pirinç ayrıca oda sıcaklığında saklandığında toksik maddeler üretebilir. Bu nedenle pirinç pişirildikten hemen sonra yenmezse tehlikeli olabilir.

Kereviz

Kereviz, sağlık için çok iyi olan lif ve antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Ancak bu gıda ısıtıldığında nitritlere dönüşen nitratlar içerir. Bunlar vücut için tehlikeli olabilecek bileşiklerdir.

Ispanak

Vitaminler, antioksidanlar, demir, magnezyum ve lif açısından zengin olan ıspanak, vücuda birçok farklı fayda sağlayan bir sebzedir. Ancak, bu koyu yeşil yapraklı sebze oda sıcaklığında saklandığında nitritlere dönüşebilen yüksek miktarda nitrat içerir. Nitritlerin kandaki methemoglobin seviyesinde artışa neden olması, cilt ve mukoza zarlarında renk değişikliğine neden olması ve nadir durumlarda ölüme neden olması muhtemeldir.

Tavuk

Artan kızarmış tavuğu bir sonraki öğün için saklamak mantıklıdır. Ancak kalan tavukla soğuk bir sandviç hazırlamak, ikinci kez tekrar ısıtmaktan daha iyidir. Tavuklar sindirilemez hale gelme, şişkinlik, mide ağrılarına ve zehirlenmelere neden olma riski nedeniyle tekrar ısıtılmamalıdır.

Kırmızı pancar

Kırmızı pancar, salatalarda çiğ olarak veya yemeklerde pişirilerek yenebilir. Ancak kereviz ve ıspanak gibi pancar da nitrat içerir. Bu nedenle, pişmiş bir pancarı yeniden ısıtmak, yemeklerimizde toksik bileşiklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Deniz ürünleri

Deniz ürünleri olabildiğince tazeyken yenilmelidir. Deniz ürünlerinin fırında veya mikrodalgada tekrar ısıtılması önerilmez. Deniz ürünleri hızla bozulabilir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir.