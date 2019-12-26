Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Nemlendirir



Uzun süre nemsiz kalan ciltte, kırışıklıkların ve cilt hasarlarının oluşması kaçınılmaz olur. Bu nedenle; özellikle kuru ve çatlamış ciltlerin nemsiz kalmamasına dikkat edilmelidir. Avokado yağı, içeriğindeki A, C ve E vitaminleriyle cildi besleyerek ihtiyaç duyduğu nemi almasını sağlar. Cildi nemlendirirken yağlı bir tabaka oluşturmadığı için de birçok nemlendirici kremin aksine akne oluşumuna neden olmaz.

Onarır ve yeniler



Avokado yağı, doğal bir antiaging olarak bilinir. Bu özelliğiyle cildin hava almasına yardımcı olur ve hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar. Böylelikle kırışma ve sarkma gibi yaşlanmanın olumsuz etkilerini mümkün olduğunca geciktirir.

Korur



İçeriğindeki antioksidan birleşenler sayesinde UV ışınlarına karşı kalkan olarak da kullanılabilen bu özel yağ, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak yaşlanma lekelerinin oluşumunu büyük ölçüde önler. Böylelikle cildin genç görünümünü uzun yıllar korumasını sağlar.

Pürüzsüz güzelliğini ortaya çıkarır



Cildinin solgun görünümünden şikayet edenler için doğal bir çözüm olan avokado yağı, içeriğindeki mineraller sayesinde cilde parlaklık verir. Aynı zamanda ciltteki renk uyumsuzluğunu da dengeleyerek bebeksi bir görünüm sağlar.