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Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Sağlıklı ve fit bir beden isteyenlerin sofralarından eksik etmediği avokado; içeriğindeki yüksek düzeyde iyi yağ ve vitaminler sayesinde cilde de sayısız fayda sağlıyor. Bu özelliğiyle kozmetik ürünlerinin formüllerinde de yer almaya başlayan avokadonun cilde faydalarını gelin yakından inceleyelim…

26 Aralık 2019 Perşembe 15:02
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Nemlendirir

Uzun süre nemsiz kalan ciltte, kırışıklıkların ve cilt hasarlarının oluşması kaçınılmaz olur. Bu nedenle; özellikle kuru ve çatlamış ciltlerin nemsiz kalmamasına dikkat edilmelidir. Avokado yağı, içeriğindeki A, C ve E vitaminleriyle cildi besleyerek ihtiyaç duyduğu nemi almasını sağlar. Cildi nemlendirirken yağlı bir tabaka oluşturmadığı için de birçok nemlendirici kremin aksine akne oluşumuna neden olmaz.

Onarır ve yeniler

Avokado yağı, doğal bir antiaging olarak bilinir. Bu özelliğiyle cildin hava almasına yardımcı olur ve hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar. Böylelikle kırışma ve sarkma gibi yaşlanmanın olumsuz etkilerini mümkün olduğunca geciktirir.

Korur

İçeriğindeki antioksidan birleşenler sayesinde UV ışınlarına karşı kalkan olarak da kullanılabilen bu özel yağ, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak yaşlanma lekelerinin oluşumunu büyük ölçüde önler. Böylelikle cildin genç görünümünü uzun yıllar korumasını sağlar.

Pürüzsüz güzelliğini ortaya çıkarır

Cildinin solgun görünümünden şikayet edenler için doğal bir çözüm olan avokado yağı, içeriğindeki mineraller sayesinde cilde parlaklık verir. Aynı zamanda ciltteki renk uyumsuzluğunu da dengeleyerek bebeksi bir görünüm sağlar.

Anahtar Kelimeler:
Avokado Yağı
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