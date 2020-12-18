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Aynı maskenin kullanımı, korumayı yüzde 25'e düşürüyor

ABD'de yapılan bir araştırma, koronavirüsten korunmak için takılan cerrahi maskelerin tek seferlik kullanımda yüzde 65 verimlilik sağladığı, ancak birden fazla kez kullanımda bu oranın yüzde 25'e düştüğünü ortaya çıkardı.

18 Aralık 2020 Cuma 12:09
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Aynı maskenin kullanımı, korumayı yüzde 25'e düşürüyor

ABD'de Massachusetts Lowell Üniversitesi ve California Baptist Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada koronavirüsten korunmak için kullanılan 3 katmanlı cerrahi maskelerin yüzde 65 verimlilik sağladığını ancak aynı maskenin kullanımına devam edilmesi halinde bu oranın yüzde 25’e kadar gerileyebileceğini ortaya çıkardı.

Hava akışını yavaşlattığı belirtilen maskelerin, kirlendiğinde havadaki partikülleri filtreleme oranının düştüğü belirtildi.

Araştırmada, kullanılmış bir maske takmanın yalnızca 5 mikrometreden büyük partiküller için koruma sağlayacağına ve 2.5 mikrometreden daha küçük partiküllere karşı etkisiz olacağı ifade edildi.

Araştırmacılar , maskenin hava akışını ve parçacıkların geçişini nasıl etkileyebileceğini görmek için üç katmanlı cerrahi maske takan bir kişinin bilgisayar modelini de kullandılar.

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