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B12 vitamini eksikliğini gösteren belirtiler

Daily Express gazetesi, bazı sağlık uzmanlarının vücutta B12 vitamini eksikliğine işaret eden bazı belirtilere ilişkin açıklamalarını aktardı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:46
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B12 vitamini eksikliğini gösteren belirtiler

B12 vitamini vücutta bir dizi hayati işlevi yerine getiriyor. B12 vitaminin en önemli görevleri kırmızı kan hücrelerinin üretimine, vücudun tüm hücrelerinde DNA oluşumuna ve sinir sisteminin normal işleyişinin sağlanmasına yardımcı oluyor.


Daily Express gazetesi, bazı sağlık uzmanlarının vücutta B12 vitamini eksikliğine işaret eden bazı belirtilere ilişkin açıklamalarını aktardı.

Bu belirtilerden en önemlisi akupunktura benzer el ve ayaklarda karıncalanma hissi. Bu karıncalanma ise, olası sinir hasarının veya nörolojik problemlerin bir yansıması olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, B12 vitamininin sinirleri korumak ve izole etmek için sinirlerin etrafını çevreleyen miyelin üretimine yardımcı olduğuna, ellerde ve ayaklarda karıncalanma hissinin bu maddenin eksikliğinin bir işareti olabileceğine dikkati çektiler.

B12 vitamini eksikliğinin diğer yaygın semptomları ise, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretimi üzerindeki etkisinden dolayı cildin sararması, dilin iltihaplanması ve kırmızı dil ve ağız ülserlerini içeriyor.

Ayrıca B12 vitamini eksikliği, yürüme ve hareket etme açısından vücudun dengesini önemli ölçüde etkilerken, görme ve hafızayı etkileyen değişikliklere de neden olabiliyor ve bazı durumlarda ise depresyona yol açabiliyor.

Uzmanlar, vücuttaki B12 vitamini seviyelerini korumak için et, karaciğer, tavuk eti, yumurta, süt ve diğer süt ürünleri de dahil olmak üzere bazı yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini tavsiye etti.

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B12 VitaminiB12 Vitamini Eksikliği
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