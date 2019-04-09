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Bahar alerjisi hangi aylarda olur? İşte bahar alerjisinden korunma yöntemleri

Gözlerde sulanma, kızarıklık, burun akıntısı, sık hapşırma gibi belirtileri olan bahar alerjisi hakkında merak edilenler haberimizde… Bahar alerjisi hangi aylarda olur? İşte cevabı…

09 Nisan 2019 Salı 13:46
Bahar alerjisi hangi aylarda olur? İşte bahar alerjisinden korunma yöntemleri
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Çim, ağaç ve yabani ot polenlerinin artması alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi bahar alerjisi. Özellikle yetişkinlerde iş gücü kaybına neden olan Bahar alerjisi hangi aylarda olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Havaların ısınması ile birlikte özellikle bahar aylarını kabusa çeviren polenler ya da çiçek tozları bitkilerin erkek tohumlarıdır. Küçük polenler, rüzgarla taşındıklarından bitkiden kilometrelerce uzaktaki kişide bile alerjiye neden olabilir. Alerjik bireylerin polen alerjileri farklılık gösterir.

Bahar alerjilerinin en sık görülen belirtileri arasında; hapşırma, gözlerde, burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve bazen de baş ağrısı yer alıyor. Bazı hastalarda ise işitme problemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve öksürük de görülebiliyor.

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BAHAR ALERJİSİ HANGİ AYLARDA OLUR?

Ağaç polenleri daha çok Şubat-Mayıs, ot polenleri Mayıs-Haziran aylarında, yabani ot polenleri ise yaz ortasından sonbahara dek yakınmalara neden olur.

ALERJENLERDEN NASIL KORUNMALI?

– Klimalardaki filtreleri düzenli olarak değiştirin, bakımını yaptırın.
– Polen mevsiminde pencere ve kapıları kapalı tutun.
– Evinizin içindeki bitkileri uzaklaştırın.
– Evinizde tüylü hayvan beslemeyin.
– Kuştüyü yastık, yün yastık, yorgan, yatak yerine sentetik olanları kullanın.
– Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Alerjisi
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