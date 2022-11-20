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Balgamı anında söküp atıyor

Balgamlı öksürüğe çare arayanların yardımına tereyağlı pekmez koşuyor. Günde 1-2 kaşık tereyağı ve pekmez karışımı içen, balgam derdinden kurtuluyor.

20 Kasım 2022 Pazar 19:19
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Balgamı anında söküp atıyor



Soğuk havalar geldi, öksürükler de başladı. Özellikle balgamlı öksürük oldukça rahatsız edici olabiliyor.

Yaş farketmeksizin herkeste görülebilen balgam, grip ve sinüzit gibi hastalıkların sonucunda geniz akıntısı ile oluşur.

Genizde biriken balgam boğaza inerek vücuttan kendini atmak ister, böylece de öksürük ile birlikte gelir.

İlaçların yanı sıra balgam söktürücü doğal tarifler en çok annelerin terciih oluyor. "Balgam söktürücü doğal ilaç," "Balgamı ne söker", "Balgama ne iyi gelir", "Evde balgam söktürücü ne yapılır" gibi sorular araştırılıyor.

Balgam söktürücü karışım

İşte en basit tarifiyle balgamı söküp atmanıza yardımcı bir doğal şurup: Tereyağlı pekmez

Bir cezveye 1 su bardağı pekmezi ve 1 kaşık tereyağını koyup kaynatın. Hafif kaynaması yeterli olacaktır. Ardından karıştırırak homojen kıvama getirin. Biraz soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

Bu karışım sayesinde boğazlar yumuşayacak ve balgam sökmek kolaylaşacaktır. Bronşların rahatlaması, balgamın çıkmasını sağlar. Düzenli tüketiminde balgam sorunu ortadan kalkar.

Anahtar Kelimeler:
öksürükSağlık
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