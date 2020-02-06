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Baş dönmesi hormon hastalıklarının işareti olabilir

Sık karşılaşılan baş dönmesi sorunu, pek çok hastalığın önemli bir belirtisi olarak ortaya çıkabildiği gibi hormonal bir sağlık sorununa da işaret edebiliyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 12:38
Baş dönmesi hormon hastalıklarının işareti olabilir
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Baş dönmesine neden olabilecek hormonal hastalıklara değinen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, öncelikle tiroid bezinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekti.

Tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidinin; halsizlik, yorgunluk, kilo artışı, kabızlık, yüzde ve ayaklarda ödem gibi belirtilerin yanı sıra baş dönmesi ile de kendini gösterebildiğini aktaran Dr. Taşan, “Ülkemizde her 100 kadının 20’sinde görülen hipotiroidi, kadınları daha çok etkiliyor. Öte yandan tiroid bezinin fazla çalışması anlamına gelen hipertiroidi ise çarpıntı, terleme, iştah artışı, kilo kaybı, sinirlilik ve el titremesi ile birlikte baş dönmesi belirtisi ile de ortaya çıkabilir. Hipertiroidi her yaştaki bireyleri etkilese de kadınlarda, erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür” dedi.

DÜZENSİZ KAN ŞEKERİ, BAŞINIZI DÖNDÜREBİLİR!

Diyabette, kan şekeri çok düşüyor ya da çok yükseliyorsa baş dönmesinin olabileceğini belirten Endokrinoloji Uzmanı, “Şeker yükseldiğinde ağız kuruluğu, çok su içme ve çok idrara çıkma, halsizlik, aşırı sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi de gibi sonuçlar doğurabilir. Şeker düştüğünde ise aşırı terleme, üşüme hissi, acıkma, bilinçte bulanıklık, uyku hali ve yine baş dönmesi olabilir. Yine böbrek üstü bezi yetmezliğinde (Addison hastalığı) tansiyon düşüklüğü ile birlikte baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama ve deri renginde koyulaşma görülebilmektedir” diye konuştu.

NE TÜR BAŞ DÖNMESİ HORMONAL HASTALIKLARDAN KAYNAKLANIR?

Hormonal hastalıklardan kaynaklanan baş dönmesini tarifleyen Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, “Göz kararması, başta sersemlik hissi, ayakların yerden kayıyor gibi olması da hasta tarafından baş dönmesi olarak tanımlanabilir. Pozisyonel olarak ortaya çıkan ve iç kulaktaki ve santral sinir sisteminin denge ile ilgili organların hastalıklarında görülen vertigonun bunlardan ayırt edilmesi gerekir” dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hormonal nedenli baş dönmesi olduğunda ilgili hormon hastalığının tespiti için bir endokrin uzmanına başvurulması gereklidir. Hastalık teşhis edildiğinde ve buna uygun tedavi uygulandığında söz konusu şikayetlerde düzelecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Baş DönmesiHormonSağlık
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