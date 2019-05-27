Bayram geliyor dikkat, aşırı tatlı gıda alerjisine sebep olabilir!

Gıda alerjisi olan kişilerde ağızda ve ciltte kaşıntı, boğaz ve yüzde şişme, deri döküntüsü, karın ağrısı, ishal şeklinde şikâyetler ortaya çıkabiliyor. Ayrıca nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve şok durumları da yaşanabiliyor. Gıda alerjilerinde görülen bu belirtiler, besin yenildikten kısa bir süre içerisinde başlayabiliyor. Central Hospital’dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mübeccel Akman, Ramazan Bayramı’nda gıda alerjisi yaşamamak için dikkat edilecek noktalara değindi.



ÇOK ŞEKERLİ YEMEK GIDA ALERJİSİ SEBEBİ



Ramazan boyunca uzun saatler aç kalmanın genel vücut dengesini bozabildiğini, metabolizmayı da yavaşlattığını aktaran Akman, “Hatta bağışıklık sistemi zayıflayan vücut alerjik reaksiyonlara daha kolay yakalanabilir. Bu sebeple bayram süresince yemeğe aşırı yüklenilmemeli, tatlı tüketiminde de çok dikkatli olunmalıdır. Çok fazla şekerli besin yemek gıda alerjisine neden olabilir” dedi ve şu bilgileri verdi:



“Besinler protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden oluşan küçük yapı taşlarından oluşur. Ve birçok insan yaşamları boyunca yediği birçok yiyecekten dolayı gıda alerjisi geçirir. Gıda alerjileri protein yapısındaki besin bileşenlerinin vücut tarafından yabancı olarak algılanması sonucu gelişir. Bu durum aslında vücudun besine karşı verdiği bir immün sistem (bağışıklık sistemi) cevabıdır. Ve vücut yabancı kabul ettiği bu maddelere karşı antikorlar üreterek istenmeyen reaksiyonlara sebep olabilir. Gıda alerjisi genellikle çocuklarda yüzde 2-4, yetişkinlerde ise yüzde 1-2 oranında görülür.



ALERJİK BÜNYEYE SAHİP KİŞİLER RİSK ALTINDA



Alerjik bünyeye sahip olan kişilerin gıda alerjisine yakalanma riskleri daha yüksektir. Bu sebeple bu kişilerin bayram süresince daha tedbirli davranmaları gerekir. Gıda alerjileri sağlık için risk oluşturduğundan bayramda özellikle tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Yerken keyif alınan bu gıdalar, ölçüsü kaçırıldığında bayram sürecini eziyete çevirebilir. Özellikle çocukların yediği tatlı, şeker ve çikolata gibi ürünler kontrol altında tutulmalıdır. Çocukların bünyesi yetişkinler kadar dirençli olmadığından ciddi sorunlar yaşanabilir.





Gıda alerjisi olan kişilerde en sık ağızda ve ciltte kaşıntılar gözlemlenir. Ayrıca boğaz, dil, dudak, göz ve yüzde şişmeler, deri döküntüleri ve kurdeşen görülebilir. Daha ileri seviyede karın ağrısı, ishal şeklinde şikayetler ortaya çıkabilir. Nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü, bayılma ve şok gibi durumlar da yaşanabilir. Gıda alerjilerinde görülen bu belirtiler, besin yenildikten kısa bir süre içerisinde başlayabilir.Ne yazık ki birçok insan alerjik bir yapıya sahip olduklarını bildikleri halde çeşitli yiyecekleri bilinçsizce tüketebiliyor. Semptomlardan herhangi birini yaşadıklarında ise bu durumun gıda alerjisi nedeniyle ortaya çıkabileceğini düşünmüyorlar. Oysaki besinlerin içerisinde bu kişilere dokunabilecek birçok farklı gıda karışımı olabilir.

BAYRAM TATLILARINDAKİ TEHLİKE: TATLANDIRICILAR VE KATKI MADDELERİ



Bayramların vazgeçilmez yiyeceği olan baklava ve kadayıf gibi şerbetli tatlılarda kullanılan yapay tatlandırıcılar gıda alerjisine zemin hazırlar. Hazır gıdalarda bulunan yağ, karbonhidrat ve protein gibi besin öğeleri haricinde gıda katkı maddelerinin de olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu tatlıların içerisine konulan fıstık, fındık ve ceviz gibi ürünlerin alerjik etkisi de oldukça fazladır. Aynı durum çikolata, şekerleme ve lokum gibi yiyecekler için de geçerlidir. Çikolata içeriğinde bulunan kakao ve diğer katkı maddeleri sebebiyle aşırı miktarda yenildiğinde alerjiye neden olabilir.



Bu tarz şekerli besinlerin tüketiminde dikkat edilmezse tatlıya alerjisi olmayan ya da alerjik bir bünyeye sahip olmayan sağlıklı kişiler de olumsuz etkilenebilir. Hatta bazı besinler erken çocukluk döneminde alerjik reaksiyonlara sebep olurken bazıları ise hayat boyu devam edebilir. Bu sebeple bayram tatlıları alınırken içeriği belli olmayan ve hijyenik bir ortamda hazırlanmayan hiçbir ürün alınmamalıdır.



TATLINIZI EVDE HAZIRLAYIN



Bayram süresince tüketilecek tatlılar mümkünse evde hazırlanmalıdır. Ve hazırlanacak tatlıların sütlü ya da meyveli olmasına özen gösterilmelidir. Tabi kişinin süte ya da herhangi bir meyveye alerjisi var ise bu durum mutlaka göz önüne alınmalıdır. Özellikle inek sütü çocuklarda alerjik reaksiyona sebep olabildiğinden dikkatli olunmalıdır. Sütlü tatlılar hem mideyi yormaz hem de alerjik tepki verme olasılığı düşük olduğundan daha sağlıklıdır. Meyveler de ise taze mevsim meyveleri tercih edilmelidir. İçeriğinde yoğun şeker barındıran kavun, karpuz, dut ve kayısı gibi meyvelerde aşırıya kaçılmamalıdır.”