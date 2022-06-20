Beyinde hasara yol açabiliyor!

B12 vitamini insan vücudu tarafından tüketilemiyor. Dışarıdan yiyecek yardımı ile alınan B12 vitamini için doğru beslenme çok büyük önem taşıyor. Vücutta eksik bulunması halinde emilim bozuklukları, yetersiz ve sağlıksız beslenmeyle birlikte sindirim sıkıntıları görülüyor. Vücuda yeterli miktarda B12 vitamininin alınamaması durumunda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkıyor. Bu durum, sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasara yol açabiliyor. B12 değerlerinin biraz düşük olması bile kişide depresyon, odaklanma sorunu, bilinç kaybı, uykusuzluk ve hatta zaman zaman denge ve kansızlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle B12 için doğru gıdaları tüketmek gerekiyor.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.

Dilde kızarıklık ve yanma hissi, ağız içinde yaralar ve bacaklarda gece kasılmaları ile ishal görülebilir.

Ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi ve zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar gözlenir.

Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Yaş ile B12 emiliminde ve vücut tarafında depolanmasında azalmalar gözlenir. 65 yaş üstü bireylerde B12 eksikliği depresyon oluşumunda etkili rol oynar.

B12 eksikliği yeni hücrelerin sentezlenmesini engeller ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olur.

B12 İÇEREN GIDALAR

Karaciğer

Dalak

Böbrek

Midye

Alabalık

Karides

Ton Balığı

Süt

Peynir

Yoğurt

Yumurta