Beyni genç tutmak için soğan tüketin

Dünyada yaşam sürelerinde dikkati çeken artışa bağlı olarak bazı hastalıkların görülme sıklığında yükseliş göze çarpıyor. Bunlar arasında hafif algılama sorunlarından ağır demansa ve Alzheimer hastalığına giden sorunlar gerçekten korkutucu. En uzun yaşam ortalamasına (89 yaş) sahip ülke olan Japonya'da 4 milyon hafif algılama ve 4.6 milyon demans sorunu olan birey bulunduğu bildiriliyor. Bu sürecin nasıl önlenebileceği konusu bilim insanlarının başlıca ilgi alanlarından biri…

Prof. Dr. Erdem Yeşilada

ASTIMDAN KANSERE…

Kersetin; oksidatif hasarı önleyici (antioksidan), iltihap giderici, alerjiye karşı etkileri ile bilinen flavonoit yapısında bir fenolik madde. Beslenmeyle yeterli miktarda tüketilmesi durumunda yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp ve damar hastalıklarından, alerji, astım ve kansere kadar hastalıklara yakalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceği bildiriliyor. Kersetin bakımından en zengin besinlerden biri elma, diğeri ise soğan…

JAPON BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRDI

Japonya'da 65-84 yaşlarında 50 gönüllü üzerinde yürütülen bir çalışmanın sonuçları yayımlandı. Gönüllüler iki eşit gruba ayrılarak bir gruba kersetin bakımından zengin soğan, diğer gruba ise soğan taşımayan bir diyet uygulamışlar. Soğan verilen grupta daha yüksek algılama skoru gözlemlenmiş.

KABUĞU DA YARARLI

Diğer bir husus soğanı pişirdiğimizde kersetin yapısı bozulmuyor. Hatta kersetin oranının soğanlı çorbada daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Soğanın dış zarında kersetin oranı iki misli daha fazla bulunmuş. Bu durumda soğan çorbası yaparken çorbanın içine kabuk kısımlarını bir tülbente sararak koymak ve pişince çıkarmak yararlı olabilir diye düşündüm! Şöyle güzel bir soğan yahnisi de bir başka seçenek olabilir.

HANGİ SOĞAN DAHA FAYDALI?

Japon bilim insanları tarafından kersetin bakımından zengin iki tip soğandan hazırlanan karışım (7/9 oranında) işlenerek toz haline getirilmiş ve deneklerin günde 10 gram kullanmaları istenmiş. Bu suretle günde ortalama 60 miligram kersetin verilmiş oluyor. Peki soğan tozumuz olmadığına göre, biz soğandan nasıl faydalanabiliriz? Kersetin içeriği, soğandan soğana değişiyor. Beyaz soğanda kersetin yok denecek kadar az. Kırmızı, pembe ve sarı soğanın bir kilogramı içerisinde 54 ile 286 mg. bulunmuş.