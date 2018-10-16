Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98732
ALTIN
228.809
DOLAR
5.7882
STERLİN
7.6246
EURO
6.6992
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
banner40

Beyni genç tutmak için soğan tüketin

Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada anlattı. Prof. Dr. Yeşilada, “İleri yaşlarda algılama işlevlerindeki azalmayı önlemek ve beynin yaşlanmasını geciktirmek için soğanı düzenli tüketin” dedi. İşte Erdem Yeşilada’nın bu konudaki açıklamaları.

16 Ekim 2018 Salı 11:08
Beyni genç tutmak için soğan tüketin

Dünyada yaşam sürelerinde dikkati çeken artışa bağlı olarak bazı hastalıkların görülme sıklığında yükseliş göze çarpıyor. Bunlar arasında hafif algılama sorunlarından ağır demansa ve Alzheimer hastalığına giden sorunlar gerçekten korkutucu. En uzun yaşam ortalamasına (89 yaş) sahip ülke olan Japonya'da 4 milyon hafif algılama ve 4.6 milyon demans sorunu olan birey bulunduğu bildiriliyor. Bu sürecin nasıl önlenebileceği konusu bilim insanlarının başlıca ilgi alanlarından biri…

Prof. Dr. Erdem Yeşilada

Prof. Dr. Erdem Yeşilada

ASTIMDAN KANSERE…

Kersetin; oksidatif hasarı önleyici (antioksidan), iltihap giderici, alerjiye karşı etkileri ile bilinen flavonoit yapısında bir fenolik madde. Beslenmeyle yeterli miktarda tüketilmesi durumunda yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp ve damar hastalıklarından, alerji, astım ve kansere kadar hastalıklara yakalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceği bildiriliyor. Kersetin bakımından en zengin besinlerden biri elma, diğeri ise soğan…

02-beyin-3-12cm

JAPON BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRDI

Japonya'da 65-84 yaşlarında 50 gönüllü üzerinde yürütülen bir çalışmanın sonuçları yayımlandı. Gönüllüler iki eşit gruba ayrılarak bir gruba kersetin bakımından zengin soğan, diğer gruba ise soğan taşımayan bir diyet uygulamışlar. Soğan verilen grupta daha yüksek algılama skoru gözlemlenmiş.

02-kabuk-12cm

KABUĞU DA YARARLI

Diğer bir husus soğanı pişirdiğimizde kersetin yapısı bozulmuyor. Hatta kersetin oranının soğanlı çorbada daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Soğanın dış zarında kersetin oranı iki misli daha fazla bulunmuş. Bu durumda soğan çorbası yaparken çorbanın içine kabuk kısımlarını bir tülbente sararak koymak ve pişince çıkarmak yararlı olabilir diye düşündüm! Şöyle güzel bir soğan yahnisi de bir başka seçenek olabilir.

02-sogan-15cm

HANGİ SOĞAN DAHA FAYDALI?

Japon bilim insanları tarafından kersetin bakımından zengin iki tip soğandan hazırlanan karışım (7/9 oranında) işlenerek toz haline getirilmiş ve deneklerin günde 10 gram kullanmaları istenmiş. Bu suretle günde ortalama 60 miligram kersetin verilmiş oluyor. Peki soğan tozumuz olmadığına göre, biz soğandan nasıl faydalanabiliriz? Kersetin içeriği, soğandan soğana değişiyor. Beyaz soğanda kersetin yok denecek kadar az. Kırmızı, pembe ve sarı soğanın bir kilogramı içerisinde 54 ile 286 mg. bulunmuş.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BeynSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim