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Bilim dünyasını şoke eden olay

İlk defa ortaya çıktığı 1980’li yıllardan bu yana 30 milyonu aşkın hayatını kaybettiği ölümcül AIDS hastalığı, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Şu anda 25 bini Türkiye'de olmak üzere küresel olarak 38 milyon AIDS ile yaşıyor. Bilim insanları, bu hastalar için umut veren bir araştırma yayımladı. Arjantinli 30 yaşındaki bir kadın hastanın kendi bağışıklığı sayesinde HIV virüsünü yendiği açıklandı. Tıp dünyasının konuştuğu olayda, ayrıca kadının hiçbir tedavi görmediği belirtildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:49
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Bilim dünyasını şoke eden olay
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HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyan insanlar “HIV pozitif” olarak adlandırılıyor. 

HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden olur. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalığa deniliyor. AIDS, tedavi edilmediğinde genellikle ölüme  neden oluyor. 

HİÇBİR TEDAVİ GÖRMEDİ

Bilim insanları, AIDS'ten kendi bağışıklık sistemi ile kurtulan ikinci bir hasta bulduklarını açıkladı. Adı açıklanmayan 30 yaşındaki kadın hastanın ayrıca, hamilelik dönemi dışında hiçbir tedavi görmediği belirtildi.

Uluslararası bilim insanları kibi Annals of Internal Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, aslen Arjantin'in Esperanza kentinden olan hastanın AIDS teşhisinin 8 yılın ardından vücudunda hastalık yapacak kadar HIV virüsüne rastlamadıklarını açıkladı. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ AIDS'İ YENEN  TARİHTEKİ İKİNCİ KİŞİ 

Bununla birlikte, yeni çalışmadaki adı açıklanmayan kadının, kök hücre nakli veya başka bir tedaviden yardım almadan, AIDS’ten kurtulduğu bilinen ikinci hasta olarak tarihe geçti.  Bunu başardığı belirtilen diğer hasta, Loreen Willenberg adında 67 yaşındaki ABD’li  bir kadındı.

TEDAVİ İÇİN UMUTLAR ARTTI

Çalışmanın baş yazarı olan Massachusetts General Hospital ve Harvard Ragon Enstitüsü'nden Dr. Xu Yu, “AIDS için için sterilize edici bir tedavi, daha önce yalnızca kemik iliği nakli yapılan iki hastada gözlemlendi. 

Çalışmamız, böyle bir başarıya kemik iliği nakli olmadan doğal enfeksiyon sırasında da ulaşılabileceğini gösteriyor. Söz konusu hasta, HIV enfeksiyonu için bir tedavi bulmanın zor olmadığını ve 'AIDS'siz bir nesil' elde etme umutlarının nihayetinde başarılı olabileceğini kanıtlıyor” dedi. 

Araştırma kapsamında Dr. Yu, Dr. Natalia Laufer ve meslektaşları, 2017-2020 yılları arasında AIDS hastası kadından alınan kan örneklerini analiz etti. Kadının, Mart 2020'de bir bebeği oldu ve bilim insanlarına plasenta dokusu toplamasına da izin verdi.

Hastaya ilk olarak Mart 2013'te HIV teşhisi kondu. Araştırmacılar, kadının  hamile kaldığı 2019 yılına kadar hiçbir tedavi görmediği söyledi. Hamileliğin  ikinci ve üçüncü trimesterlerinde altı ay boyunca tenofovir, emtrisitabin ve raltegravir ilaçları ile tedaviye başladığı aktarıldı. Ancak, Kadın bebeği HIV negatif doğunca tedaviyi bıraktı.

Ardından, kadının kanındaki ve doku örneklerindeki milyarlarca hücrenin analizi, daha önce HIV ile enfekte olduğunu gösterdi, ancak analiz sırasında araştırmacılar, kopyalanabilecek sağlam bir virüs bulamadılar. 

"FARKLI BAĞIŞIKLIK MEKANİZMALARI ETKİ ETTİ"

Öte yandan bilim insanları, hastanın vücudunun AIDS’ten nasıl kurtulduğuna tam olarak emin olamadıklarını söyledi.

Dr. Yu, “Bunun farklı bağışıklık mekanizmalarının bir kombinasyonu olduğunu düşünüyoruz. T hücreleri muhtemelen dahil oldu. Doğuştan gelen bağışıklık mekanizması da bu duruma katkıda bulunmuş olabilir” dedi. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) bildirdiğine göre, dünya genelinde şu anda 38 milyon AIDS hastası bulunuyor. Türkiye’de ise yaklaşık 25 bin HIV tanısı alan hasta bulunuyor. Her yıl ortalama bir buçuk milyon kişi AIDS’e yakalanırken, yaklaşık bir milyon kişi bu nedenle ölüyor.

Anahtar Kelimeler:
AIDS
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