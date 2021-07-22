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Bilim insanı duyurdu: Hiç bilinmeyen 28 yeni virüs tespit edildi!

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Bilim adamları, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Tibet Platosu'ndan elde edilen buzul örnekleri içinde yaklaşık 15 bin donmuş halde olan ve şu ana kadar insanlık tarafından hiç bilinmeyen 28 farklı virüs keşfedildi

22 Temmuz 2021 Perşembe 09:28
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Bilim insanı duyurdu: Hiç bilinmeyen 28 yeni virüs tespit edildi!

Çin’in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde bilim adamları tarafından gerçekleştirilen bir keşif, bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Tibet Özerk Bölgesi’nde yer alan Tibet Platosu’ndaki Guliya buz örtüsünden 2015 yılında alınan buzul örnekleri üzerinde araştırmalar yapan bilim adamları, incelemeler sonucu yaklaşık 15 bin yıldır buzulların içinde donuk halde olan ve 28’i şu ana kadar insanlık tarafından bilinmeyen 32 farklı virüse ait genetik kodları tespit etti.

“PEK ÇOK VİRÜS BUZDA BİRİKTİ”

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentindeki Ohio Eyalet Üniversitesi’nin Byrd Polar ve İklim Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı ve virüslerin keşfine kapı açan araştırmaya başkanlık eden Zhi-Ping Zhong, “Bu buzullar toz ve gazlarla birlikte yavaş yavaş oluştu ve pek çok virüs de bu buzda birikti. Buz çekirdekleri, her yıl biriken ve her bir katmanı donduğu sırada etraflarındaki atmosferde olanları hapseden buz katmanları içeriyor. Bu katmanlar, bilim insanlarının tarih boyunca iklim değişikliği, mikroplar, virüsler ve gazlar hakkında daha fazla şey anlamak için kullandığı türden bir zaman çizelgesi oluşturuyor” dedi.

Öte yandan buz çekirdekleri, Byrd Polar ve İklim Araştırmaları Merkezi ile Çin’in başkenti Pekin’de yer alan Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü arasında disiplinler arası bir çalışma olarak gerçekleştirilen ortak bir programın parçası olarak toplanmıştı. Ayrıca çalışma, ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Çin Bilimler Akademisi tarafından finanse edilmişti.

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