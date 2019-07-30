Bir avucu kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor

Antosiyaninler, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olan böğürtlenin; kalp hastalığına, kansere ve diyabete karşı koruma sağladığı düşünülen özellikleri sayesinde pek çok açıdan insan sağlığına faydası vardır. Böğürtlenin faydalarından bazılarına bir göz atalım… Böğürtlenin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

BÖĞÜRTLEN HAKKINDA

Böğürtlen, gülgiller (Rosaceae) Rubus cinsini oluşturan familyasındandır. Fundalıklarda, çalılıklarda, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında yetişir. Yaprakları, meyvesi, taze sürgünleri ve nadir olarak kökleri ilaç yapımında kullanılabilir. Böğürtlen meyve salatalarına, keklere ve turtalara eklenebilir veya reçel yapımında kullanılabilir.

Böğürtlenler, besleyici bileşenler bakımından zengin lezzetli ve besleyici meyvelerdir. A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), vitamin B2 (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B6 vitamini , folik asit, vitamin C (askorbik asit), vitamin E (alfa-tokoferol) ve K vitamini (fillokinon) gibi vitaminler içeririr. Böğürtlen ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko ile birlikte iyi bir amino asit kaynağı ve temel diyet lifidir ve zararlı kolesterol içermezler.

Böğürtlen antioksidan bakımından en yüksek 10 gıdadan biridir. Böğürtlen kansere karşı korur, sindirimi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur, hafızayı güçlendirir.

BÖĞÜRTLENİN BESİN DEĞERLERİ

100 g böğürtlende aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,15 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1.39 g

Toplam yağ: 0.49 g

Karbonhidrat: 9.61 g

Lif: 5.3 g

Toplam şeker: 4.88 g

Kalsiyum: 29 mg

Demir: 0.62 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 22 mg

Potasyum: 162 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0,53 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.65 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat, DFE: 25 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 11 µg

A Vitamini, İÜ: 214 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.17 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 19.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.28 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

BÖĞÜRTLENİN FAYDALARI

Böğürtlenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kanser büyümesini önleyebilir veya yavaşlatabilir

Böğürtlenin en yaygın araştırılmış sağlık yararlarından biri, kanserle mücadele eden bir yiyecek olarak çalışma yetenekleridir. Bunun nedeni, böğürtlende bulunan zengin antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Böğürtlen, kanserle mücadele yetenekleriyle bilinen bir antioksidan sınıfı olan polifenolleri içerir. Spesifik olarak, antosiyanin (belirli bir polifenol) bu meyvede yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Antosiyaninler, böğürtlenin kanser gelişimine karşı kullandığı birincil silah olarak düşünülmektedir. Akciğer kanseri, kolon kanseri ve özofagus kanseri dahil kanser gelişimine karşı etkilidir. Böğürtlende bulunan mikro besinler kemo-önleyici bir etki gösterir ve malign hücrelerin çoğalmasını önler.

Kan şekeri kontrolüne yardımcı olurlar

Böğürtlen yüksek lif içeriği ile birlikte düşük şeker içeriği, kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenlemek için onları mükemmel bir seçenek haline getirir.

Beyni korur

Böğürtlen dahil meyvelerdeki antioksidanların beyin iltihabını azaltmaya ve nöronların iletişim şeklini değiştirmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlar yaşa bağlı hafıza kaybını önlemeye, motor eşgüdümünü korumaya ve bilişsel düşüşü engellemeye yardımcı olmaktadır.

Sindirimi geliştirir

Böğürtlen, sindirim sisteminin optimum çalışması için gerekli olan hem çözünmeyen hem de çözünür liflerin bir kaynağıdır. Böğürtlen içinde çözünmeyen lif, kalın bağırsakta suyun kolay ve daha iyi emilimini teşvik eder ve dışkıya hacim kazandırır. Bu, düzenli bağırsak hareketlerine, kabızlıktan kurtulmaya ve sindirim sağlığına yardımcı olur.

Sağlıklı bir kalp

Böğürtlendeki antosiyaninler gibi flavonollerin zenginliği onu kalp dostu bir meyve yapar. Böğürtlen içinde bulunan magnezyum ve lif gibi diğer faydalı bileşenler, arterlerin tıkanmasını önler ve yumuşak bir kan akışını uyarır. Bu, inme ve ateroskleroz gibi çeşitli kalp hastalıkları riskini azaltır ve kardiyovasküler sağlığı korur. Böğürtlenlerde magnezyum da kan basıncının düzenlenmesinde yardımcı olur ve kalp ritmini ve düzensiz kasılmayı önler.

Bağışıklığı artırır

Böğürtlen, fitoöstrojenler, vitaminler ve minerallerin varlığından dolayı vücudun bağışıklık sistemini iyileştirmede yardımcı olur. Böğürtlenin düzenli tüketimi, çeşitli patojenlerle savaşmaya yardımcı olur ve vücudu enfeksiyonlardan ve diğer ölümcül hastalıklardan korur.

Sağlıklı kemikler

Böğürtlen, sağlıklı kemikleri korumak için gerekli olan magnezyum ve kalsiyum gibi hayati mineralleri içerir. Kalsiyum kemikleri güçlendirir; magnezyum kalsiyum ve potasyumun vücuda emilimini kolaylaştırır. Buna ek olarak, böğürtlende bulunan fosfor kalsiyumun düzenlenmesinde yardımcı olur, böylece güçlü kemikler oluşturulmasına ve ayrıca düzgün hücresel işleyişe katkıda bulunur.