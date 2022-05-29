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Bir ülkede daha görüldü!

Bugüne kadar 20’nin üzerinde ülkede görülen maymun çiçeği virüsü, korku salmaya devam ediyor.

29 Mayıs 2022 Pazar 14:51
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Bir ülkede daha görüldü!

Avrupa’nın ardından Latin Amerika’da ilk kez Arjantin’de görülen virüs, bu kez de Meksika’da ortaya çıktı.

Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastanın muhtemelen Hollanda’da enfekte olduğunu belirterek, “Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz.” dedi.

Gatell, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüsün doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaştığını söyledi.

Maymun çiçeği virüsü görülen hastanın New York’ta ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği VirüsüVirüsSağlık
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