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Bu Çorbayı İçen Hastalanmıyor

Etkisi uzmanlar tarafından kelle paça çorbası evde yapılması zor tariflerden biridir. Hijyen konularından ötürü dışarıda kelle paça çorbası içmekten çekiniyorsanız tarifimiz tam size göre. Doğal kolajen deposu olan kelle paça çorbası hem gençleştiriyor hem de içenleri hastalıklara karşı zırh gibi koruyor. İşte tüm ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla kelle paça tarifi.

29 Eylül 2022 Perşembe 11:44
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Bu Çorbayı İçen Hastalanmıyor



Doğal bir kolajen deposu olan kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor. Hastalıklara karşı koruyan, gençleştiren kelle paça çorbasının inanılmaz etkilerini öğrendikten sonra sürekli içmek isteyeceksiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet kelle (dana, koyun veya dana)
  • 4 adet ayak (dana, koyun veya dana)
  • 1 adet işkembe
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
  • Servis için;
  • 3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

TARİF

  • Kelleyi iyice temizlemek için bir gece boyunca aralıklarla suyunu değiştirerek suda bekletin. Ardından süzün ve bir düdüklü tencereye alıp, üstünü geçecek kadar su doldurun. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakın.
  • Bu sürenin sonunda kelleyi tencereden alın ve etlerini didikleyip, didiklediğinizi etleri bir kenara alın. Kelleyi haşladığınız suyu da süzerek ayrı bir kaba alın.
  • İşkembeyi güzelce yıkayıp, temizleyin. Ardından ayakları da güzelce temizleyin ve gerekirse tütsüleyin. İşkembeyi ve paçaları düdüklü tencereye alın, üstlerini geçecek kadar su ilavesi ile, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakın.
  • Bu sürenin sonunda işkembeyi küçük küçük doğrayıp bir kaba alın. Ayakları da güzelce didikleyip, didiklediğiniz etleri bir kenara alın.
  • İşkembe ve ayakları pişirdiğiniz suyu da süzerek bir kenara ayırın.
  • Derince bir başka tencereye yağı ve unu alın ve unun kokusu çıkana dek unu kavurun. Sonra süzmüş olduğunuz kellenin suyunu ve işkembenin suyunu ekleyin.
  • Un tamamen eriyene dek karıştırın. Ardından didiklediğiniz kelleleri, küçük küçük doğradığınız işkembeyi ve didiklediğiniz ayak etlerini ekleyin.
  • Çorbanız kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ilave edin ve ayrı bir tavada kırmızı biberi tereyağında kızdırıp çorbaya ilave edin.
  • Güzelce karıştırın ve servis kasesine alın.
  • Servis ederken üstüne rendelenip ezilmiş sarımsakları ve sirkeyi gezdirin. Toz kırmızı biberle de süsleyerek, sıcak sıcak servis edin.

KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI

  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Cildi gençleştirir
  • Yanında sirke, limon, baharat ve tatlandırıcılarla antioksidan seviyesini güçlendirerek bağışıklığın güçlenmesini sağlar.
  • Gribal enfeksiyonlara iyi gelir
  • Kas yırtılmalarında, kemik sağlığında, kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda bol tüketim önerilir
  • İçerisindeki kollajen içeriği dışında da magnezyum, kalsiyum fosfor gibi mineraller içermesinde dolayı hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olur.
  • Cilt, tırnak ve saç sağlığına yarar sağlar. Özellikle cildin elastikiyetini arttırarak daha genç bir görünüm elde edilmesini yardımcı olur.
  • Aynı zamanda tırnakların daha hızlı uzayıp güçlü olmasına ve saçlarında daha hızlı uzamasında oldukça etkilidir

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KELLE PARA ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • Etleri haşlamak için düdüklü tencerede kullanabilirsiniz.
  • İşkembe, ayaklar ve kellenin çok iyi temizlendiğinden emin olun. Gerekirse ayakların üstündeki kılları gidermek için ocakta tütsüleyebilirsiniz.
  • Kelleyi tamamen arındırmak için bir gece boyunca, 2-3 saat aralıklarla suyunu değiştirerek, suda bekletmeniz daha iyi olacaktır.

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