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Bu formülle hızlı bir şekilde kalori yakabilirsiniz!

Kabak düşük kalorisi sebebiyle yemeklerin adeta baş tacıdır. Sağlığa birçok yararı olan kabak iyi bir potasyum kaynağıdır ve sindirim sistemine destek olur. Kabağın su oranı oldukça yüksektir ve düşük kaloriye sahiptir bununla birlikte mükemmel bir detoks suyu hazırlanabilir. İşte kabak ile yapılan muhteşem detoks suyu tarifimiz...

26 Kasım 2019 Salı 11:52
Bu formülle hızlı bir şekilde kalori yakabilirsiniz!

Kabak, beta kroten ve yüksek miktarda luteini içerir. Ayrıca içeriğindeki vitamin ve mineraller kemik sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve osteoporoza karşı koruma sağlar. Lezzeti ile sofralarımızda çeşit çeşit yemeğini yaptığımız kabak çok az miktarda karbonhidrat içerir. Kabak detoksu ile vücudunuzu toksinlerden arındırarak aynı zaman da hızlı bir şekilde kalori yakabilirsiniz. Besleyici bir tarif olan kabak detoksu ile ödemden, bölgesel yağlanmalardan doğal yöntemlerle arınma sağlayabilirsiniz. İşte sağlığa oldukça faydalı kabak detoksu tarifi…

KABAK DETOKSU TARİFİ

Malzemeler;

2 adet kabak
4 yemek kaşığı doğal yoğurt
1 çorba kaşığı kıyılmış ceviz

Yapılışı;

Büyük ve bostan kabaklar daha lezzetli olabilir. Öncelikle kabakları güzelce yıkadıktan sonra alacalı bir şekilde soyun. Kabaklarınızı rendenin büyük olan kısmında rendeleyin ve yapışmaz bir tavanın içine alın. Ocağın altını kısın ve hiçbir şey ilave etmeden yalnızca kabağı pişirin. Biraz kavurduğunuz kabağı soğumaya bırakın. Derin bir kasenin içerisinde yoğurdu iyice çırpın kabağı ilave edip cevizi de ekleyin ve karıştırın. Dilerseniz bu karışımın içerisine kekik, pul biber, nane, dereotu ekleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
DetokHaberKilo Verme
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