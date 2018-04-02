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Bu haberden sonra dışarıdan yemek yemeyeceksiniz!

Bilim insanları, dışarıda yemek yemenin, zararlı kimyasallara maruz kalma ihtimalini artırdığını belirtti...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:01
Bu haberden sonra dışarıdan yemek yemeyeceksiniz!

"Environment International" dergisinde yayımlanan çalışma, restoranlarda, hazır yemek satan mekanlarda ya da kafeteryalarda tüketilen gıdaların, vücutta "ftalatlar" adı verilen, potansiyel olarak sağlığa zararlı kimyasalların düzeyini artırabildiğini ortaya koydu.

AA'nın Science Daily kaynaklı haberine göre; gıda paketlemede ve materyallerin işlenmesinde kullanılan bir grup kimyasal olan ftalatların, insanlarda hormonlara zarar verdiği ve bir dizi sağlık problemine yol açtığı biliniyor.
Dışarıda yemek yiyenler ile ev yapımı yemek yiyenlerin ne kadar ftalata maruz kaldığını karşılaştıran araştırmacılar, daha fazla hazır gıda, restoran ya da kafeterya yemeği yediğini söyleyenlerde ftalat düzeyinin, ev yapımı yemek yiyenlerden yaklaşık yüzde 35 fazla olduğunu kaydetti.

Julia Varshavsky liderliğinde yürütülen çalışmada, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi (NHANES) ile 2005 ve 2014 yılları arasında toplanan veriler kullanıldı.

İNSANLARIN YÜZDE 61'İ DIŞARIDAN YİYOR

Araştırmada, 10 bin 253 katılımcıya, son 24 saat içinde ne yedikleri ve yiyeceklerinin nereden geldiği soruldu.

Araştırmacılar, katılımcıların yedikleri ile her birinden alınan idrar numunelerindeki ftalat düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledi ve katılımcılardan yüzde 61'inin dışarıdan yediğine işaret etti.

Çalışmada, ftalatlara maruz kalma ile dışarıdan yemek arasındaki ilişkinin tüm yaşlar için geçerli olduğu ancak bu etkinin gençlerde daha net gözlendiği belirtildi.
Hazır gıda ya da dışarıdan yiyecek tüketen ergenlik çağındaki gençlerde, ftalat düzeylerinin evde yemek yiyen gençlerden yüzde 55 daha fazla olduğu kaydedildi.

Çalışma, dışarıda satılan sandviçleri tüketen tüm yaş gruplarında ftalat düzeylerinin yüzde 30 arttığını ortaya koydu.

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