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Bu tavuklar zehir saçıyor!

Buzluğa atıp bir hafta bekletilen tavuk eti gerçekten zehirler mi? En çok kaç gün içinde tüketilmeli? Sağlıklı bir yaşam için tavuk tüketiminde dikkat etmeniz gerekenler noktalar...

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:21
Bu tavuklar zehir saçıyor!

Zengin protein kaynaklarından biri olan tavuğun tüketimi de oldukça yaygındır. Ancak yanlış veya bozuk tüketmek ciddi sağlık problemleri doğurur. Özellikle yaz aylarında nasıl tükettiğiniz çok önemlidir.

EN SAĞLIKLI TAVUK SAKLAMA KOŞULLARI:

Bakteriler, uygun sıcaklık bulduklarında proteinlere hızlıca saldırırlar ve üreme gerçekleştirirler. Bu da tavuğun bozulmasının en büyük sebebidir. Taze tavuğun dolapta bekleme süresi maksimum 3 gündür. Yine de en doğrusu alındığı gün pişirilmesidir.

ETİKETSİZ TAVUKLARI KESİNLİKLE TERCİH ETMEYİN

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Aldığınız tavuğun üzerinde etiket olmasına dikkat edin. Tarihlerini okuyup satın alın, etiketsiz tavukları kesinlikle tercih etmeyin.

Tavuğun rengi parlak ve pembe ise tazedir. Fakat rengi griye dönükse o tavuk bozulmuş demektir.

Bozuk tavuk çok keskin bir kokuya sahiptir ve bu kokuyu almak çok kolaydır. Koku değişimi varsa o tavuğu derhal çöpe atmalısınız!

TAVUĞU BEKLETMEYİN!

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise yaz aylarında pikniklere götürülen tavuğun çok fazla bekletilmemesidir. Sıcakla beraber bakteriler çoğalacaktır. Bu da bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle ne kadar çabuk pişirilirse o kadar sağlıklı bir tavuk tüketmiş olursunuz.

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