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Bu yağlar beyninize zarar veriyor!

Bunama çoğu insanda yaşlanma, beyin hasarı veya beyin hastalığının bir belirtisi olarak düşünülür. Yemeklik yağların hafıza kaybına veya bunamaya neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte beynimize zarar veren yağlar…

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:40
Bu yağlar beyninize zarar veriyor!

Araştırmalara göre, yemeklerde kullandığımız yağlar beynimize zarar veriyor olabilir. Kanola yağı hafıza problemlerini ağırlaştırarak 6 ay içerisinde kilo artışına neden oluyor. Maalesef ki kanola yağı en çok kullanılan pişirme yağlarından biridir. Fast food ve gıda endüstrisinde tercih edildiği gibi çoğu restoranlarda salata soslarında kanola yağı veya kanola yağı içeren bitkisel yağlar kullanılır. 

Yapılan çalışmalara göre kanola yağını kullananlar bellek problemleri yaşayarak alzheimer oluyorlar.  Kanola yağı yüksek miktarda omega-6 içerir. Ancak fazla tüketimi vücuda zarar verir. Çoğu beslenme uzmanı omega-6 yağ asitlerinin omega-3 yağ asitlerine oranla daha iyi olduğunu kabul eder. 

Bunlara ek olarak kanola yoğun şekilde genetiği değiştirilmiş bir bitkidir. Bu bitkiler iltihap, beyin bozuklukları ve birçok kronik sağlık koşullarına neden olabilir. Eğer beyin sağlığınıza önem veriyorsanız kanola yağı sizin için iyi bir seçenek olmayacaktır.

Kanola yağı birçok gıdanın içinde gizlidir. Bu nedenle hazır paketlenmiş gıda alırken ambalaj etiketlerini okumaya özen gösterin. Ayrıca kanola yağı ve kolza yağı içeren gıdalar birbirinin aynısıdır dikkat edin. 

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